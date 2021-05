Sedemkrat se je sestala delovna skupina za pripravo predlogov sprememb postopkov javnega naročanja pri ministrstvu za zdravje, v katero so pred tremi meseci vstopili tudi zdravniki gibanja zdravstvo.si. "Zdravstvo ni levo ni desno. da se tukaj pleni v največjem obsegu je po 30 let tranzicije nedopustno," je dejal interventni kardiolog dr. Blaž Mrevlje.

Mrevlje je skupaj z interventnim kardiologom Markom Nočem že pripomogel k znižanju cen žilnih opornic - 800 do 1400 evrov je ljubljanski UKC plačevalal za njih - zahvaljujoč karidologoma zdaj le okoli 175 evrov, kar pomeni 2,5-milijonski letni prihranek. Na podlagi izkušenj iz afere so v gibanju zdravstvo predlagali postavitev referenčne cene za vsak medicinski material - po domače šlo bi za izjemnavo nabavnih tabel z na primer Nemčijo ali Skandinavijo. Za ponudnike bi se vzpostavila elektronska dražba, kar pomeni še nižje cene, določile bi se tudi kazni za izigravanje.

"Bistvo je to, da država išče tuje dobavitelje, da se konča balkanska monopolistična zgodba," poudarja Mrevlje. Prepričani so, da je imela vlada enak namen, "vendar, ko smo oddali prvi predlog, so nas vozili žejne čez vodo s kontra predlogi. Ne bi prišlo do resnih sprememb."

In ker za izdelek, ki bi ohranjal takšno stanje, kjer se bolnikom krade denar, ne želijo nositi odgovornosti, je skupino pet zdravnikov zapustilo. Kar ministrstvo Janeza Poklukarja sicer obžaluje, se jim zahvaljuje, pa da so na zadnjem sestanku tvorno usklajevali sklepe.

Po izstopu zdravnikov v skupni tako ostjajajo še Simona Hribar Motore in Tadej Štular z ministrstva za zdravje, Sašo Matas z ministrstva za javno upravo, Sebastjan Apatiz kabineta predsednika vlade in pa zunanji sodelavecMiha Skubic. Ostaja očitno tudi dobaviteljski lobij, ki bi mu predlog zdravnikov skrajšal lovke - če bi jim na ministrstvu za zdravje porisluhnili, bi lahko letno prihranili do 400 milijonov evrov.

Dr. Erik Brecelj: Letno izpuhit 300 do 500 milijonov evrov