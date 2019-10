Kako zamenjati ali vrniti kupljeni izdelek?

In kaj, če vam prodajalec noče zamenjati izdelka? Ali vrniti denarja?V takšnih in podobnih primerih vam lahko pomaga ARAG! Pravna zaščita, ki vam omogoči pomoč pri nakupu izdelkov, je vključena v paketu VARNOST, ki vam je na voljo že za 11,99 EUR/mesec. Za več prednosti, ki jih s seboj prinaša zavarovanje pravne zaščite klikni TUKAJ!

Izdelek z napako

Če ima kupljeni izdelek napako, lahko sami izbirate, ali boste od prodajalca zahtevali popravilo izdelka, znižanje kupnine, zamenjavo izdelka ali pa celo vračilo kupnine.

Izjema so izdelki, ki jih je prodajalec označil in prodajal kot izdelke s pomanjkljivostmi oz. napakami. Ti izdelki imajo običajno nižjo ceno in so označeni z nedvoumnimi oznakami kot so npr. “Blago z manjšimi pomanjkljivostmi” ali “Druga izbira”. Kadar potrošnik kupi tak izdelek, nima pravice do vračila oz. zamenjave izdelka.

Vračilo ali zamenjava brezhibnega izdelka

Prodajalec ni dolžan zamenjati brezhibnega izdelka, prav tako ni dolžan zanj izstaviti do-bropisa ali vrniti kupnine, razen če je to izrecno obljubljal.

Ali bo prodajalec zamenjal brezhiben izdelek, zanj izstavil dobropis ali vrnil kupnino je torej odvisno od njegove poslovne prakse, a v duhu dobrih poslovnih običajev prodajalci največkrat omogočijo tudi zamenjavo brezhibnega izdelka. Veliko prodajalcev ima rok za vračilo izdelkov naveden že na računu.