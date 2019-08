Kako zanesljive so dolgoročne napovedi vremena?

Vzrok je velika spremenljivost vremena, ki jo povzročajo planetarni ali Rossbyevi valovi. Ti so povezani s spremembami jakosti tlačnih tvorb (ciklonov in anticiklonov), ki odločilno vplivajo na vreme v srednjih geografskih širinah, zato je dolgoročna napoved tako težavna. Večjo veljavo kot nad kopnim imajo dolgoročne napovedi na območjih, ki so bolj izpostavljena vplivu oceanov (otočja), saj so spremembe v oceanih občutno počasnejše, kar pomeni, da lahko lažje predvidimo njihov vpliv na ozračje za več mesecev naprej. Še bolj natančne so dolgoročne napovedi v tropskem pasu.

Precej bolj težavna je napoved, ko nad nami pihajo močnejši vetrovi, ki proti našim krajem prinašajo vremenske fronte ali ko se nad nami zadržujejo višinska jezera hladnega zraka, katerih gibanje je običajno zelo kaotično. Takrat je natančna časovnica vremenskega dogajanja pogosto težko določljiva že za nekaj dni naprej, saj lahko le minimalne spremembe v gibanju zračnih mas povsem spremenijo vremensko napoved. Posebej težko je napovedati poletne plohe in nevihte, za katere je značilna velika časovna in prostorska razpršenost. Vemo, da bodo nastajale, lahko opredelimo tudi približen čas in območje, kjer so te najverjetnejše, medtem ko natančnega kraja in ure žal ni mogoče napovedati.

Afriški zrak je v letošnjem poletju večjemu delu Slovenije prinesel tri ali štiri vročinske valove. Seveda to ne pomeni, da je bilo vroče kot v Afriki, saj so tam navajeni na še bistveno višje temperature, ki lahko celo presežejo 50 stopinj Celzija. Ko govorimo o afriškem zraku, torej nimamo v mislih afriške vročine, temveč zrak, ki se je dalj časa zadrževal nad Afriko, ko so zapihali južni vetrovi, pa se je razširil tudi nad Evropo. Zračna masa, ki k nam doteka iznad Afrike, je vroča in suha, a se na svoji poti proti severu vendarle nekoliko ohladi. To pomeni, da tako ekstremno visokih temperatur, ki jih vsako poletje beležijo nad črno celino, v Evropi vseeno ne moremo izmeriti.

Ameriška agencija za atmosfero in oceane (NOAA) je pred dnevi objavila poročilo, v katerem navaja, da je bil julij na globalni ravni najbolj vroč mesec v zgodovini meteoroloških meritev. Območja s podpovprečnimi temperaturami so bila v minulem mesecu v veliki manjšini, precej več je bilo območij z močno nadpovprečnimi ali celo rekordno visokimi temperaturami, kar je bilo na koncu dovolj, da je letošnji julij na lestvici najtoplejših mesecev od začetka meritev iz prvega mesta izrinil julij izpred treh let.

Globalnega povprečja pa seveda ne smemo enačiti s slovenskim povprečjem. Pri nas julij ni bil rekordno vroč, se je pa kljub temu uvrstil med najtoplejše doslej. Precej bolj vroča julija kot letos smo imeli v letih 2006 in 2015, letošnji pa je končal tam nekje med petim in desetim mestom, odvisno od kraja. Res je, da smo imeli sredi meseca nekaj svežih juter, zato je prav prišel tudi kakšen dolg rokav. Še posebej izstopajoče je bilo jutro desetega julija, ko so na Babnem polju izmerili 3, v Kočevju 6, v Ilirski Bistrici 7, v Celju 9 in v Ljubljani 12 stopinj Celzija. Kljub temu so bile te temperature daleč od rekordnih vrednosti za julij in tudi v primerjavi s preteklimi poletji nič ekstremnega. Večina nižinskih postaj pri nas ima najnižjo izmerjeno poletno temperaturo v zgodovini meteoroloških meritev med eno in tremi stopinjami Celzija.

Poletje bo drugo najtoplejše doslej

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) se bo letošnje poletje kot celota najverjetneje uvrstilo na drugo mesto na lestvici najtoplejših poletij doslej. Mnogi se sprašujete, kako je to mogoče, saj smo v primerjavi s poletji 2012, 2013, 2015 in 2017 letos imeli manj ekstremne vročine, nižji so bili tako absolutni temperaturni maksimumi kot tudi število vročih in zelo vročih dni. To drži, obenem pa drži tudi, da smo v letošnjem poletju imeli manj izrazitih ohladitev. Vsako izmed zgoraj naštetih poletij smo beležili vsaj nekaj dni, ko se niti popoldanske temperature niso povzpele nad 20 stopinj Celzija, letos pa so take ohladitve povsem izostale.