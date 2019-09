Kako zanesljive so naprave, ki lahko rešujejo življenja?

Ogljikov monoksid (CO) je strupen in gorljiv plin brez barve, vonja ali okusa, zaradi tega pa ga pogosto imenujejo kar ’tihi ubijalec’. Javljalnik CO je zato ključen, da opozori na preseženo dovoljeno vrednost v prostoru.

Na ZPS so se odločili, da opravijo test javljalnikov, ki so na voljo na slovenskem trgu. Izdelke so preizkuševalci kupili v trgovini kot običajni potrošniki in jih preverili v neodvisnih akreditiranih laboratorijih. Za javljalnik z baterijskim napajanjem in preprosto montažo, ki ima sedemletno življenjsko dobo in sedemletno garancijo, bo treba odšteti približno 30 evrov, za model z desetletno življenjsko dobo in garancijo okrog 20 evrov več, za bolj izpopolnjene pametne modele, ki omogočajo povezavo s pametnim telefonom, pa tudi več kot 100 evrov. Na voljo so še kombinirane naprave, ki v enem ohišju združujejo javljalnik CO in dima, zanje pa je treba odšteti okrog 45 evrov. Ta znesek potrošniku prinese napravo z elektrokemičnim tipalom za CO in fotoelektričnim tipalom za dim, desetletno življenjsko dobo in garancijo.

Tržni inšpektorat RS priporoča, da izberete javljalnik CO, ki:

- je opremljen s podatki o proizvajalcu/dobavitelju/blagovni znamki;

- ima oznako CE;

- je opremljen z nazivom in modelom proizvoda

- ima označen tip plina, ki ga zazna;

- ima priložena navodila za namestitev in uporabo ter menjavo baterij v slovenskem jeziku, v katerih je navedeno tudi, kakšna so vizualna in zvočna opozorila ter kako postopati v primeru alarma;

- ima označen standard EN 50291-1, ki velja za električne naprave za odkrivanje CO.

Najpogostejši razlogi za povišane koncentracije CO v prostoru:

- neočiščeni ali slabo očiščeni dimniki, kot posledica pa slabo odvajanje zgorevalnih produktov,

- napačno izvedene ali poškodovane dimniške tuljave, ki puščajo,

- napake pri načrtovanju in izvedbi prezračevanja v prostoru, v katerem stoji kurilna naprava,

- sočasna uporaba kurilne ali dimovodne naprave in naprave, ki sesa zrak iz prostora (kuhinjska napa, ventilator).