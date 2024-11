Kako zapleteni so odnosi med predsednico države in premierjem?

Predsednik vlade Robert Golob je za našo televizijo zavrnil namigovanja, da so odnosi med obema uradoma blizu ledišča. Za nove napetosti naj bi sicer poskrbela predsednica, ki je na obisk države povabila kitajskega predsednika Ši Džinpinga. In medtem ko je premierjev kabinet opozoril, da mora imeti država usklajeno zunanjo politiko, so v uradu predsednice pojasnjevali, da predsednica ne potrebuje soglasja za posredovanje vabil. Predsednica in premier se bosta v torek srečala. Bosta zakopala bojno sekiro?