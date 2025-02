Kako (za)služijo odvetniki in kako pazijo, da ne sedijo na dveh stolih

"V zvezi z omenjenimi zadevami ni bila na zbornico podana nobena prijava, nobena pritožba ali kakršen koli očitek v zvezi z odvetnico," glede dogajanja v zadnjem letu in pol pravi Janez Starman , predsednik Odvetniške zbornice Slovenije. Je pa v nedavnem pogovoru za POP TV potrdil, da je omenjena zbornica Zidar Klemenčičevo obravnavala v preteklosti. Odvetniška zbornica ima namreč svoje disciplinske in etične organe. "Večina teh postopkov se je nanašala na vprašanja primernosti komunikacije, konflikta interesov. Stvari, ki se jih je naša zbornica lotila tako kot za vsakogar. In tudi ugotovili smo določene kršitve," je potrdil in dodal, da v določenih zadevah postopek tudi ni bil končan.

Pravila v odvetništvu so sicer zelo natančno določena: "Najprej ustava, zakon o odvetništvu, naš statut in še določeni pravilniki, s katerimi zbornica sama ureja razmerja v odnosu do svojih članov," niza sogovornik. In ko je govora o odvetniških nagradah, kolikšna je lahko najvišja?

Starman pojasnjuje, da je odvetnik upravičen do plačila za svoje delo in do povrnitve stroškov, ki jih ima v zvezi s tem. To določa odvetniška tarifa, ki jo sprejme odvetniška zbornica in potrdi pravosodno ministrstvo, torej država. Če se odvetnik ničesar ne dogovori posebej, velja odvetniška tarifa, ki ima razdelana merila in kriterije. Starman priznava, da je ta tarifa nekoliko zapletena, zato jo bo morda treba prevetriti.

Plačilo po uspehu omejeno s 15 odstotki, pavšal ne

Ni pa omenjena tarifa edini način, da odvetnik pride do plačila. "Zakon o odvetništvu in tudi tarifa omogočata, da odvetnik sklene pisni - poudarjam, pisni - dogovor s stranko in se dogovori za drugačen način vrednotenja svojega dela," razlaga Starman. Kot pravi, so najbolj pogosti načini plačilo po urni postavki, po porabljenem času. Nato so dogovori o nagradi, kjer se odvetnik dogovori za nek pavšalni znesek, ne glede na to, za koliko opravil gre in koliko časa bo to trajalo. "Dogovori se: moje delo v tej in tej zadevi bo stalo stranko toliko in toliko denarja. Stranka to podpiše in s tem pristane, potem ni več možnosti da bi kakorkoli kombinirali," ponazori.