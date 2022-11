Pojasnila ministrstva o izbrisu napotnic: 5977 ljudem je bila narejena škoda

Prvi so na to opozorili v zdravstvenem domu Idrija, da je večje število naročenih pacientov izginilo s seznamov, pa ugotavljajo tudi v zdravstvenih ustanovah v Celju in Brežicah.

Ministrstvo za zdravje je konec oktobra iz centralnega sistema po vsej državi izbrisalo stare, pacientov, ki na naročen pregled niso prišli in svoje odsotnosti niso opravičili. A pri tem se jim je zgodila napaka, saj so hkrati iz sistema izbrisali tudi tiste paciente, ki so nov datum za pregled dobili upravičeno, so v torek poročali na portalu MMC.

V pulmološki ambulanti v idrijskem zdravstvenem domu so konec oktobra ugotovili, da je iz njihove čakalne knjige izginilo 11 pacientov, nekaj primerov so odkrili tudi v dispanzerju za mentalno zdravje. Vsem pacientom je skupno to, da so jim zaradi odsotnosti zdravnice preložili pregled na poznejši datum. "Pri nas so bili iz čakalne knjige izbrisani tudi pacienti, ki so upravičeno dobili nov termin," je za omenjen portal povedal Tomaž Glažar, direktor ZD Idrija.

Podatkov, ki so bili izbrisani, ni mogoče več dobiti nazaj. V primeru Idrije gre za manjši zdravstveni dom in nastalo zmešnjavo zdaj rešujejo sami. "Drugega ni, kot da vzpostavimo nazaj čakalne knjige po svojih zmožnostih – če so kakršne koli elektronske sledi za nazaj, nekatere pa po spominu," je še dejal Glažar. Po njegovih besedah so z ministrstva dobili odgovor, naj preverijo lastne evidence, ali so res pravilno postopali.