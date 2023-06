Zdesetkan pridelek češenj, cene ponekod do 20 evrov za kilogram

Predvsem deževje v maju je pri prvih češnjah naredilo veliko škode. "Par sto kilogramov češenj na drevo je izgnilo, ker imamo dosti drevja," pravi prodajalka na stojnici. In tudi pozeba. "Ko je bil mraz so ravno cvetele," dodaja. Pridelek je veliko manjši kot lani, razlagajo tudi drugi pridelovalci. "Prve so popokale, naslednje so gnile. Je kar precej izpada," razlaga še ena od prodajalk. Kar je odvisno tudi od lege sadovnjaka. "Živimo v Vipovžah, kar je visoko. Nižje češenj nimajo," razlaga prva sogovornica.

"Trenutno sezona kaže v redu. Ne bo izpada, če nam bo vreme naklonjeno," pove tretja sogovornica. Podobno je z drugim sadjem, recimo marelicami. Na festivalu briške češnje se je trlo obiskovalcev, vsi željni domačih češenj. Cena od šest do osem evrov za kilogram. "Cena ni previsoka, ker so kvalitetne," meni eden od obiskovalcev. "Glede na to, da je začetek sezone češenj, se tvega in da teh par evrov," dodaja še eden od sogovorcev.

Je pa pretiravanje cena, ki jo je potrošnik videl v Murski Soboti. Najverjetneje od preprodajalca. Kilogram češenj 20 evrov. Če je letos cena za kilogram od šest do osem evrov, je bila lani za kak evro nižja, priznavajo prodajalci, a so zadovoljni, prodajo jih veliko.

"Mislim, da je češnja vredna tega denarja," meni tretja sogovornica. "Bi pa, če bi si želeli povrniti vse stroške, moral biti kilogram češenj vseeno vsaj deset evrov dražji," pravi pridelovalec. "Gorivo, delovne sile ni," dodaja.

Dvodnevni Festival briških češenj sicer letos poteka na kar petih lokacijah.

"Nekako je rdeča nit tega praznika kot vedno prodajati češnje. Poleg vseh lokalnih pridelkov pa seveda vse obogatimo s posebnimi doživetji, glasbo, delavnicami," pravi Tina Novak Samec, direktorica zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Češnje pa bodo vsaj do sredine meseca junija, še pravijo sadjarji.