Kako zmanjšati nastanek novih gub?

Se vam zdi, da je še nekaj časa nazaj vaša koža izgledala zelo sveže in mladostno, zdaj pa se vam kar naenkrat zdi, da na vašem obrazu ni več nobene svežine in sijočega izgleda? Ste opazili nastanek novih gub in bi želeli izvedeti, kako učinkovito odstraniti vse svoje stare gube in kaj lahko naredite, da nove več ne bodo nastajale?

Slika pred uporabo negovalne kreme proti gubam in po 30-dnevni uporabi:

icon-expand

Je bistvo res v hialuronski kislini? Najverjetneje že veste, da telo z leti na žalost tvori vse manj kolagena in ostalih pomembnih gradnikov sveže, mladostne ter elastične kože in ravno to je eden izmed razlogov, da starejši kot smo, bolj smo dovzetni za spremembe na obrazu, ki nam niso najbolj všeč. Na srečo obstaja na trgu že kar nekaj krem, ki preprečujejo staranje kože, ampak tudi ob redni in dosledni uporabi niso učinkovite, saj ne vsebujejo vseh pomembnih sestavin, ki jih naša koža potrebuje. Zato smo na podlagi različnih mnenj in po raziskavi vseh sestavin našli kremo, ki vam obljuba in ponuja to, kar si želite. Hialuronska kislina je tista sestavina, ki bo vaši koži vrnila mladost, zapolnila drobne gube in krepko zmanjšala tudi tiste večje. Prav tako pa bo vidno napela vašo kožo, da bo izgledala bolj sveže in brezhibno.

icon-expand

Mladosten videz je sedaj na voljo prav vsem Krema proti gubicam Lux-Factor vsebuje izredno kakovostno hialuronsko kislino evropskega porekla, ki lahko nase veže velike količine vode in posledično kožo navlaži ter učvrsti bolj kot katera koli druga sestavina. Hialuronska kislina z vezavo vode zapolni prostore med celicami in tako poveča voluminoznost kože . Posledično kožo opazno napne in zmanjša hrapavost ter zapolni gube, ki so posledica kronološkega ali fotostaranja. Ob redni uporabi je koža bolj čvrsta in mladostna. Poleg tega, da poskrbi za mladosten videz kože, pa le-to ščiti tudi pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

icon-expand

Za celotni obraz, vrat in dekolte Ne potrebujete več 5 različnih krem za vsako področje kože posebej, ampak vam inovativna krema Lux-Factor 4D Hyaluron omogoča, da jo lahko uporabite na celotnem področju obraza, tudi okrog oči, na vratu in dekolteju. Tako boste pridobili celotno nego z samo eno kremo in sestavinami, ki jih vaša koža potrebuje. Dodatni plus tega pa je definitivno prihranek. Za vsako kremo posebej bi namreč odšteli vsaj 20 eur, če je krema seveda kvalitetna, medtem ko vam je Lux-Factor 4D Hyaluron sedaj z najugodnejšim popustom na voljo že za manj kot 30 eur in ob redni uporabi imate dovolj kreme za cel mesec. Tako lahko prihranite več kot 50 eur, saj lahko eno samo kremo uporabljate za celotni obraz, vrat in dekolte. Botoks učinek na najbolj naraven način Ste že tako obupani, da ste razmišljali, da bi šli na botoks? Ne delajte tega svoji koži, saj boste naredili več škode kot koristi. Poslužujte se raje naravne tehnike , ki bo vašo kožo ohranila tudi zdravo in brez nepotrebnih umetnih vnosov snovi v kožo. Krema, ki je primerna za vse tipe kože, prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh kožo hidrira od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in izboljšuje strukturo kože. V primerjavi z botoksom, ki pogosto rezultira v izumetničenem videzu, zgolj poudari vašo naravno lepoto in tako še poveča vašo samozavest.

icon-expand