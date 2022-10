Kako zmanjšati toplotne izgube in privarčevati pri ogrevanju?

Zmanjšanje toplotne izgube za skoraj 50 %**

Ko govorimo o izolaciji, večina ljudi najprej pomisli na izolacijo sten, čeprav veliko toplote, tudi do 30 %, uide skozi steklene površine. Če so recimo okna stara več kot 20 let, lahko z novimi okni te toplotne izgube skoraj prepolovimo ter odpravimo vlago in plesen. Pri vgradnji novih strešnih oken je treba biti izjemno pozoren tudi na izolacijo okoli njih, saj se tako izognemo toplotnim mostovom. Torej pojavu, ko topel zrak brez ovire uhaja iz stavbe skozi špranje in odprtine med oknom in špaleto. Še več, meritve podjetja VELUX na vzorčnem podstrešju so pokazale tudi, da lahko zamenjava dveh obstoječih strešnih oken zmanjša potrebno energijo za ogrevanje do 11 %.

Ni pomembna samo U-vrednost, temveč tudi energetska bilanca

Vrednost U je koeficient prehoda toplote okna in kaže, koliko energije se izgubi v časovni enoti na okensko površino. Nižja je ta številka, boljša je izolacija. Kot poudarja Neža Močnik, arhitektka pri podjetju VELUX Slovenija, pa je dolgoročno vsekakor stroškovno učinkovitejše, če se osredotočimo na pozitivno energetsko bilanco. Ta se izračuna tako, da se določi količina sončne energije, ki je uporabna v enem letu, in odšteje skupna toplotna izguba skozi okno. Če želimo doseči pozitivno energetsko bilanco, mora biti sončni dobitek torej večji kot izguba energije skozi okno. Tako je pomembno, da v veliki izolacijski dirki ne izgubimo ogrevalne moči, ki bi jo sicer povsem brezplačno pridobili s pritokom sončne svetlobe.