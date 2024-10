Kako zveni Cecina pesem v operi? Srbska folk diva je navdušena

Si predstavljate, kako bi zvenela srbska turbofolk pevka Ceca v operi? Ne? Navdušeni boste tako, kot so navdušeni gledalci, ki so si ogledali predstavo Klasični Artač. Tilen je s pomočjo Slovenskega mladinskega orkestra izvedel pesem "Pazi, s kime spavaš" in zažgal svetovni, no, balkanski splet. Eden izmed prvih deljenih videov iz predstave ima namreč že več kot milijon ogledov. Nad priredbo pa je navdušena tudi 51-letna srbska diva.