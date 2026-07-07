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Kako zvenijo rože? Bili smo na generalki cvetličnega orkestra

Volčji Potok, 07. 07. 2026 19.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Denis Malačič
Cvetlični orkester v Arboretumu Volčji Potok

Ste že kdaj prisluhnili rastlinam? Koncertov je veliko, a takšnega zagotovo še niste doživeli. V Arboretumu Volčji Potok bo zaživel cvetlični orkester, v katerem več deset rastlin s pomočjo senzorjev svoje električne signale v realnem času spreminja v glasbo – v edinstveno simfonijo narave. Novost so ekskluzivno predstavili naši ekipi. Pa imajo rastline pred nastopom kaj treme? In kakšno melodijo oddaja človeško telo?

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