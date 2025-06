Kakovost kopalnih voda: katere države izstopajo in katere so na repu?

V vročini marsikdo poišče osvežitev v morju, rekah in jezerih. Zadnji rezultati vzorčenja kažejo, da je voda povsod skladna s priporočili NIJZ in primerna za kopanje. Kaj pa zunaj naših meja? Velika večina evropskih voda je varna za plavanje. Na vrhu lestvice najbolj kakovostnih kopalnih voda se uvrščajo Ciper, Bolgarija, Grčija, Hrvaška. Katere države pa so na repu lestvice?