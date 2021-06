Kakovost kopalnih voda v Sloveniji odlična

V Sloveniji imamo kopalno vodo odlične kakovosti, ugotavlja poročilo o stanju kopalnih voda v letu 2020. Kar 85,1 odstotka (40 od 47) kopalnih voda je namreč odličnih, 8,5 odstotka voda (4) je dobre kakovosti, zadostne so tri (6,4 odstotka), nobena kopalna voda pa ni v slabem stanju, zaradi česar bi bilo kopanje prepovedano, je sporočila Agencija RS za okolje (Arso). "Glede na prve letošnje rezultate na naših kopalnih vodah na morju se lahko nadejamo dobre kakovosti vode tudi v letošnji kopalni sezoni," so dodali.

Sicer pa tudi Evropsko poročilo o stanju kopalnih voda Slovenijo uvršča med enajst držav, v katerih so vse kopalne vode primerne za kopanje. Med te države spadajo še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Grčija, Hrvaška, Litva, Malta, Romunija in Slovaška.

Kakovost vode se v Sloveniji spremlja na 48 kopalnih vodah, od tega 21 kopalnih voda na morju, 19 na rekah in 8 na jezerih. Največ kopalnih voda je določenih na morju; na celinskih vodah so kopalne vode določene na reki Krki, Kolpi, Soči, Idrijci in Nadiži, na Blejskem in Bohinjskem jezeru ter na Šobčevem bajerju. To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo kriterije za uradno določitev kopalne vode.

Lani je bilo v Evropi 22.276 kopalnih voda. V obdobju 2014-2020 je bil delež odličnih kopalnih voda v Evropi stabilen in se giblje med 85 in 87 odstotkov za obalne kopalne vode ter med 77 in 81 odstotkov za celinske kopalne vode. Podobne razlike med kakovostjo kopalnih voda na celini in morju ugotavljamo tudi v Sloveniji, pojasnjujejo na Arsu.

"Kopalne vode na morju so že vrsto let nad evropskim povprečjem, saj so bile do pred dvema letoma vse kopalne vode na morju (21) odlične kakovosti. Zaradi onesnaženja v letu 2019 je na osnovi štiriletnega niza podatkov kot zadostno še vedno razvrščeno kopališče Žusterna, kar se odraža tudi v deležu odličnih kopalnih voda na morju zadnji dve leti (95,2 odstotka). Delež odličnih celinskih kopalnih voda v letu 2020 znaša 76,9 odstotka in je na ravni evropskih vrednosti,"so sporočili.

Zaradi boljše kakovosti kopalnih voda na morju se glede na delež odličnih kopalnih voda pred Slovenijo uvrščajo države s pretežnim deležem kopalnih voda na morju (Malta, Ciper, Hrvaška, Španija, Italija, Grčija, Nemčija) kljub dejstvu, da je v nekaterih od teh držav še veliko število slabih, torej neustreznih kopalnih voda. Slabih kopalnih voda je bilo lani v Evropi 296 oz. 1,3 odstotka, največ v Italiji (93), Franciji (78) in na Nizozemskem (30).

Za 45 evropskih kopališč so zaradi slabe kakovosti zadnjih petih let podali trajno prepoved kopanja, in sicer za 34 v Italiji, tri v Franciji, dve na Nizozemskem in eno na Češkem, Danskem, Irskem, v Španiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu.