Kakovost zraka v nekaterih krajih zelo slaba, izboljšanje šele v četrtek

Zelo slabo kakovost zraka indeksi, izmerjeni danes ob 10. uri, kažejo v Ljubljani, Trbovljah, Zagorju, Črnomlju, Celju, na Ptuju in v Murski Soboti. Slabo kakovost zraka pa v Kranju, Hrastniku, Novem mestu in Ilirski Bistrici.

Na NIJZ prebivalcem, zlasti pa ranljivim skupinam, med katerimi so dojenčki in otroci, starejši, ljudje z boleznimi srca, ožilja in boleznimi dihal ter sladkorni bolniki, ob povišani onesnaženosti zraka z delci priporočajo, naj bivanje na prostem omejijo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem svetujejo izogibanje bližini prometnic. "Izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod," priporoča NIJZ.

Priporočajo tudi, da bivalne prostore učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja, prostore, v katerih je večje število ljudi, kot so na primer šole in uradi, pa prezračujemo čim večkrat. Svetujejo tudi, da v zaprtih prostorih ne kadimo ali prižigamo sveč in da smo pozorni na simptome in znake, kot so kašelj in ali pomanjkanje sape. "To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati," so med drugim zapisali.

Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi, opozarja NIJZ. Povišane ravni delcev v zraku se po navedbah NIJZ pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka in industrijskim virom priključijo še dodatni viri – kurišča in neugodni podnebni pogoji.