Kakovost zraka v nekaterih krajih zelo slaba

Prav tako priporočajo, da bivalne prostore učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Če imamo vgrajene prezračevalne sisteme, pa v njih uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre. V zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč, še piše v priporočilih NIJZ.

Prebivalci naj bodo pozorni tudi na simptome in znake, kot so kašelj ali pomanjkanje sape."To so opozorila, da je treba fizične napore zmanjšati," so poudarili. Kronični pljučni in srčno-žilni bolniki naj redno jemljejo predpisano terapijo, pri roki pa naj imajo tudi zdravila za hitro lajšanje napadov oziroma poslabšanj. "Pospešen srčni utrip, pomanjkanje sape ali neobičajna utrujenost lahko napovedujejo resno poslabšanje osnovne bolezni. V takih primerih naj hitro poiščejo zdravniško pomoč," so zapisali.