Kakovostna hrana po dostopni ceni - kje najti trgovine, ki ponujajo več?

Izbira je danes velika, saj lahko živila kupujemo v večjih trgovskih verigah, manjših živilskih trgovinah, pri lokalnih pridelovalcih, v mesnicah in pekarnah. Toda najugodnejših cen in najboljše kakovosti verjetno ne bomo vedno našli na istem mestu. Včasih se splača izkoristiti akcijsko ponudbo, drugič izbrati sezonske pridelke, pri nekaterih živilih pa je vredno dati prednost kakovosti pred najnižjo ceno. Kje torej najti kakovostno hrano po dostopni ceni in kako prepoznati trgovine, ki ponujajo več od običajne ponudbe? Poleg velikih trgovskih verig je vredno raziskati tudi manjše in specializirane trgovine s hrano in pijačo , saj lahko prav tam najdete izdelke, ki jih v velikih trgovinah težje ali pa sploh ne dobite.

Najcenejši izdelek na polici ni vedno najugodnejši nakup

Ko v trgovini zagledamo velik napis "AKCIJA", se hitro pojavi občutek, da smo naleteli na dobro priložnost za nakup. Toda znižana cena še ne pomeni, da je izdelek tudi dejansko ugodnejši od primerljivega izdelka na sosednji polici. Predstavljajte si dve pakiranji iste vrste živila. Prvo stane 1,99 €, drugo pa 2,79 €. Na prvi pogled je izbira jasna, dokler ne pogledate količine. Prvo pakiranje vsebuje 400 gramov, drugo pa 750 gramov. Pakiranje Cena izdelka Cena na kilogram 400 g 1,99 € 4,98 €/kg 750 g 2,79 € 3,72 €/kg Čeprav je drugo pakiranje dražje, je cena na kilogram približno 25 % nižja. Prav zato se pri primerjavi živil splača pogledati ceno na kilogram ali liter, ne samo najbolj izpostavljene cene na embalaži oziroma prodajni polici. Seveda pa večje pakiranje ni vedno boljši nakup. Če boste polovico izdelka zavrgli, ker ga ne boste pravočasno porabili, bo navidezni prihranek hitro izginil, hrana pa bo šla v nič.

Kako prepoznati kakovostno hrano? Privlačna embalaža, oznake, kot sta "domač" in "tradicionalno", ter fotografije zelenih travnikov lahko ustvarijo vtis kakovosti. A če želimo vedeti, kaj zares kupujemo, je dobro pogledati tudi druge podatke o izdelku, namesto da nakupujemo samo z očmi. Kakovost živila ni odvisna od njegove cene ali videza, temveč od njegove sestave, svežine, načina pridelave oziroma predelave in ustreznega shranjevanja. Zato bodite pri izbiri pozorni predvsem na naslednje: - Sestavo izdelka: preverite seznam sestavin, zlasti pri bolj predelanih živilih. - Poreklo: pri svežem sadju in zelenjavi preverite državo porekla, ki mora biti ustrezno označena. - Svežino in shranjevanje: bodite pozorni na videz živil ter pogoje, v katerih so razstavljena. - Rok uporabnosti: razlikujte med oznakama "porabiti do" in "uporabno najmanj do". - Preverjene oznake kakovosti: poiščite uradne označbe, ki imajo določene pogoje uporabe in nadzor. Posebno pozornost si zaslužita prav oznaki roka uporabnosti. Oznaka porabiti do se nanaša na varnost živila, medtem ko "uporabno najmanj do" označuje obdobje, do katerega izdelek ob ustreznem shranjevanju ohranja pričakovano kakovost. Pri izbiri izdelkov iz živilskih trgovin in specializiranih prodajaln se zato splača pogledati na deklaracijo, ne glede na to, ali gre za izdelek znane blagovne znamke ali manjšega proizvajalca.

Je lokalna hrana res boljša?

Lokalna hrana je v zadnjih letih postala pomemben del nakupovalnih navad številnih Slovencev. Toda ali to pomeni, da je domač izdelek vedno boljši od uvoženega? Ne nujno. Poreklo samo po sebi še ne zagotavlja kakovosti, lahko pa nam pove nekaj pomembnega o izvoru živila in nam pomaga pri izbiri. Prednost lokalnih ponudnikov je pogosto v tem, da lahko kupec pridobi več informacij o pridelavi, sezonski ponudbi in samem izdelku. Pri nekaterih pridelkih so lahko krajše tudi poti od pridelovalca do prodajnega mesta. Ob tem pa lokalne hrane ne smemo samodejno enačiti s sezonsko. Lokalno pomeni, da izdelek prihaja iz bližnjega oziroma domačega okolja, sezonsko pa, da gre za pridelek, ki je v določenem obdobju leta običajno na voljo. Lokalno pridelana hrana zato ni nujno tudi sezonska, prav tako sezonski izdelki niso vedno lokalnega porekla. Pri sezonskem sadju in zelenjavi so cene pogosto ugodnejše takrat, ko je ponudba največja, hkrati pa je tudi izbira pestrejša. Zato se splača pri nakupovanju upoštevati letni čas in poseči po pridelkih, ki so trenutno v sezoni. Jagode so dober primer, saj se lahko tiste, ki jih kupimo sredi zime, od jagod v času poletne sezone precej razlikujejo tako po okusu kot po ceni. Pri iskanju lokalnih prehranskih izdelkov, sadja in zelenjave zato ni treba razmišljati samo o velikih nakupovalnih centrih. Manjše prodajalne in ponudniki s specializirano ponudbo so lahko dobra alternativa, predvsem kadar iščete sezonske ali manj običajne izdelke.

Kaj dejansko pomenijo oznake "eko", "bio" in "izbrana kakovost"?

Na živilih se danes pojavlja že ogromno takih in drugačnih oznak, zato je včasih težko vedeti, katere imajo jasno določen pomen, ki je za nas pomemben in katere so predvsem del oglaševanja. Oznaki "eko" in "bio" se pri živilih nanašata na ekološko pridelavo oziroma predelavo, za katero veljajo predpisani pogoji in sistem nadzora. To pa ne pomeni, da je vsak ekološki izdelek samodejno boljši od primerljivega običajnega izdelka. V Sloveniji poznamo tudi shemo "izbrana kakovost", ki označuje izdelke, pridelane oziroma predelane v skladu z določenimi zahtevami. Pri oznaki "izbrana kakovost – Slovenija" morata biti izpolnjena tudi pogoja pridelave in predelave v Sloveniji. Takšne uradne oznake je zato treba ločiti od splošnih oglaševalskih izrazov, kot sta "po domače" ali "po tradicionalnem receptu", ki sami po sebi ne povedo vsega o načinu pridelave ali kakovosti sestavin.

Če vam je določen način pridelave pomemben, se je bolje opreti na preverljivo oznako in podatke o izdelku kot zgolj na privlačno embalažo.

Zakaj se včasih splača zaviti v manjšo specializirano trgovino? Veliki trgovski centri imajo eno nesporno prednost: veliko različnih izdelkov lahko kupite na enem mestu. Toda ko iščete določeno vrsto mesa, sveže pekovske izdelke, lokalno pridelano zelenjavo ali posebne prehranske izdelke, je lahko manjša trgovina boljša izbira. Manjše specializirane trgovine se pogosto odlikujejo po skrbno izbrani ponudbi, prodajalci pa kupcem lažje pomagajo tudi z nasveti o izdelkih, ki jih dobro poznajo. V mesnici lahko na primer vprašate, kateri kos mesa bi bil najprimernejši za določeno jed, v manjši pekarni pa se pozanimate o vrstah kruha in načinu njegove priprave. Pri izbiri trgovine pa ni pomembna le pestrost ponudbe. Pozorni bodite tudi na svežino živil, način njihovega shranjevanja, jasno označene cene in pripravljenost osebja, da vam svetuje ali odgovori na vprašanja. To seveda ne pomeni, da so manjše trgovine vedno kakovostnejše od velikih. Njihova prednost je lahko predvsem v bolj osebnem pristopu, strokovnem svetovanju in ponudbi izdelkov, ki jih v večjih trgovinah težje najdete. Zato se splača raziskati tudi ponudbo mesnic, pekarn in drugih specializiranih trgovin s hrano, še posebej kadar iščete določeno živilo ali želite pri nakupu več informacij in nasvetov. Kako pri nakupovanju hrane prihraniti, ne da bi se morali odpovedati kakovosti? Prihranek ni nujno posledica velikih akcij ali nenehnega raziskovanja letakov in obiskovanja različnih trgovin. Veliko lahko naredite že s tem, da nakupe načrtujete nekoliko bolj premišljeno in prepoznate, za katera živila se splača odšteti kakšen evro več. Nekaj preprostih navad, ki vam lahko pomagajo prihraniti: Primerjajte cene na kilogram ali liter. Tako boste lažje ocenili dejansko razliko med pakiranji. Kupujte sezonsko. Pri sadju in zelenjavi lahko sezona pomeni več izbire in ugodnejše cene. Preverite zalogo doma. Nakupovanje brez predhodnega pregleda hladilnika in shrambe lahko hitro pomeni, da domov prinesete stvari, ki jih že imate. Ne kupujte velikih količin samo zaradi popusta. Ugodno je le tisto, kar boste tudi porabili. Pri določenih živilih primerjajte še sestavo in kakovost. Izdelki s podobno ceno se lahko precej razlikujejo. Če na primer vsak teden zavržete del kupljene zelenjave, boste morda več prihranili s pogostejšimi manjšimi nakupi kot s kupovanjem večjih količin, ko je v akciji. Hrana, ki konča v smeteh, ni ugodna, ne glede na to, kako poceni ste jo kupili.

Kje najti trgovine s kakovostno hrano po dostopnih cenah?

Ko iščete dobro mesnico, pekarno, trgovino z domačimi izdelki ali ponudnika sezonskega sadja in zelenjave, je priporočilo znancev še vedno dobro izhodišče. Vredno pa je raziskati tudi ponudbo v drugih krajih oziroma delih mesta, kjer običajno ne nakupujete. Na slovenskem portalu 1818.si lahko v kategoriji Trgovine s hrano in pijačo poiščete številne različne ponudnike po Sloveniji, med njimi pa najdete tudi živilske trgovine, mesnice, pekarne ter ponudnike sadja, zelenjave in lokalnih prehranskih izdelkov. Pred obiskom manjše trgovine preverite, kaj posamezna ponuja, kakšen je njen delovni čas in ali ima izdelke, ki jih iščete. Pri specializiranih ponudnikih je pogosto koristno tudi kratko povpraševanje, predvsem če potrebujete večjo količino določenega živila ali iščete izdelek za posebno priložnost.

Dobra hrana ni vedno vprašanje višjega proračuna

Za kakovostno prehrano ni nujno treba izbrati najdražjih izdelkov na polici. Pomembneje je, da nakupujete glede na svoje dejanske potrebe, poznate prednosti različnih ponudnikov in znate presoditi, katera živila so za vas dobra izbira. Včasih boste več prihranili v večji trgovini, drugič pa pri lokalnem pridelovalcu ali manjšem specializiranem ponudniku. Vsaka možnost ima svoje prednosti, prava izbira pa je odvisna od tega, kaj kupujete in kaj vam je pri posameznem izdelku najpomembnejše.

Pri nakupovanju hrane se zato splača pogledati dlje od same cene in izbrati izdelke, ki ustrezajo vašim potrebam, so kakovostni in jih boste z veseljem tudi porabili.