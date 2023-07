Zdravniške organizacije: Evtanazija je v nasprotju s poslanstvom zdravnika

Pobudniki zakonskega predloga, ki so ga 17. julija vložili v parlamentarni postopek, želijo s predlogom neozdravljivo bolnim, ki trpijo neznosne bolečine, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, zagotavlja družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami.

"To seveda ne more držati," je bil do zagotovil o varnosti evtanazije pred zlorabami kritičen predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš. Zlorabe se v Belgiji in na Nizozemskem po njegovih besedah dogajajo v tretjini primerov. Na Nizozemskem se je, tako Poredoš, pred štirimi leti, v času pred dopusti, število evtanazij povečalo za več kot 20 odstotkov, kar pomeni, da "so se svojci želeli znebiti starejših". Poudaril je, da so zdravnikom danes na voljo možnosti za lajšanje tako fizičnega kot psihičnega trpljenja ljudi.

Kakršno koli aktivno sodelovanje zdravnika pri smrti sočloveka je v nasprotju z medicinsko etiko, je dodal predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina. "Zdravniki smo zavezani k ohranjanju človekovega zdravja in življenja, kar je tudi naše osnovno poslanstvo. Predlagani zakon zdravnikom nalaga izvedbo evtanazije, kar je v diametralnem nasprotju z našim osnovnim poslanstvom, zato smo tudi večinsko proti in ne želimo prevzeti vloge izvajalca zakona," je dejal.