Po koalicijskih pogajanjih: kakšen bo končen kadrovski razrez?

Po srečanju prvakov Gibanja Svoboda Roberta Goloba, SD Tanje Fajon in Levice Luke Mesca in po več krogih koalicijskih usklajevanj je mogoče pričakovati odločitev o končnem številu ministrstev in razdelitvi resorjev, znani naj bi bili tudi ministrski kandidati. V pogajanjih naj bi sicer SD pripadli štirje resorji, Levici pa trije.

Za zdaj ni znano, kakšno bo končno število ministrstev, po Golobovih napovedih pa bodo krepili področje podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja. V kakšni obliki bodo in ali gre za štiri povsem nova ministrstva ali pa bodo omenjena področja krepili na že obstoječih, še ni povsem jasno, se pa, kot kaže, v novi vladi obeta več resorjev kot doslej. icon-expand Golob pri Pahorju FOTO: Damjan Žibert Ugibanja: kdo bo del nove ministrske ekipe? Kot smo že poročali, naj bi bili praktično potrjeni resorji zunanjih in notranjih zadev, zdravstva, visokega šolstva in kulture. Vodenje zunanjega ministrstva se obeta Tanji Fajon, zdravstveno ministrstvo bi po Golobovih dozdajšnjih napovedih prevzel zdravnik Danijel Bešič Loredan, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo pa nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič. Na čelu notranjega ministrstva naj bi bila medtem nekdanja generalna direktorica Policije Tatjana Bobnar. Gospodarsko ministrstvo bi lahko prevzel Milan Cvikl ali vodja poslancev SD, Matjaž Han, po naših informacijah pa je ta resor pripravljen prevzeti tudi šef Duola, Dušan Olaj. Čeprav naj bi Luka Mesec sprva veljal za kandidata za ministrstvo za socialne zadeve, je po naših informacijah verjetni kandidat za nov resor za solidarno prihodnost, h kateremu bi sodili področji dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. PREBERI ŠE Nova ministrska ekipa: katera imena so znana in katera skrivajo do konca? Na čelu obrambnega ministrstva bi medtem lahko pristal Anton Grizold, na ministrstvu za kulturo Asta Vrečko, med možnimi kandidati za pravosodnega ministra pa so Gregor Strojin, Andreja Katič in Dominika Švarc Pipan. Zanesljivo bo minister v kvoti Gibanja Svoboda Uroš Brežan, župan Tolmina, morda kot minister, pristojen za okolje, ki pa bo preimenovano v ministrstvo za naravne vire in prostor. Po zadnjih podatkih naj bi bil minister za podnebno politiko, kar bi vključevalo tudi energetiko, Bojan Kumer iz energetskih vod. Danes naj bi razrešili tudi največjo neznanko, in sicer ime finančnega ministra. V Gibanju Svoboda so namreč vsako ime, ki se je pojavilo v zadnjih dneh, zanikali. To bi lahko pomenilo, da se Golob tudi tu odloča med dvema ali več kandidati ali pa da primernega kandidata sploh nima. icon-expand Ministrski stolček naj bi v 15. slovenski vladi zasedla tudi predsednika iz parlamenta izpadlih LMŠ in SAB, Marjan Šarec in Alenka Bratušek. FOTO: Aljoša Kravanja Ministrski stolček naj bi v 15. slovenski vladi zasedla tudi predsednika iz parlamenta izpadlih LMŠ in SAB, Marjan Šarec in Alenka Bratušek. Šarec se najpogosteje omenja na čelu resorja za regionalni razvoj, pa tudi obrambnega resorja, Bratuškova pa na mestu ministrice za medgeneracijsko solidarnost, a tudi na mestu ministrice za infrastrukturo. Nejasna tako ostajajo imena ministrov za javno upravo, kohezijo, kmetijstvo in tudi šolstvo, kjer se Matej Vatovec v zadnjih kombinacijah ne omenja več. Šlo naj bi v kvoto Gibanja Svoboda, kandidatka naj bi bila ženska. Po naših podatkih je bila v imenu Gibanja Svoboda na pogajanjih Amalija Žakelj s primorske univerze. Levosredinski trojček želi sicer vlado sestaviti do 3. junija, koalicijsko pogodbo pa bi lahko parafirali že do konca tedna.