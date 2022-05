Potem ko se je v zadnjih dneh dokončno oblikovala kandidatna lista nastajajoče ministrske ekipe in ko je bodoča koalicija že bila tarča prvih bodic prekaljene opozicije, si poslanci hkrati delijo tudi delo v Državnem zboru. V prihajajočem tednu naj bi tako glasovali tudi o razrezu delitve delovnih teles, o šefih odborov in članih. In koliko bo kdo iztržil, kaj bo preostalo opoziciji?

Poleg izvršilnih funkcij si stranke v teh dneh delijo tudi stolčke v parlamentarnih odborih. Po naših neuradnih informacijah bodo kljub načrtovani spremembi oblik ministrstev delovna telesa v Državnem zboru ostala praktično enaka kot doslej, poleg osmih večinoma stalnih komisij naj bi tako v Državnem zboru delalo še 13 odborov. V pogajanjih o tem so neuradno zdaj na točki, ko bi jih Gibanje Svoboda vodilo devet, Socialni demokrati dva, Levica enega. Matej Tašner Vatovec pravi, da se jim v Levici zdi logično, da bi prevzeli vodenje odbora za delo, ki bo v bistvu pokrivalo dve od njihovih ministrstev. Za zdaj so sicer začasno oblikovani trije odbori in mandatno-volilna komisija. A stranka SD naj bi Predraga Bakoviča pustila na čelu zunanjega odbora, poleg tega naj bi vodila še gospodarskega, omenja se Bojana Muršič. Začasni skupni odbor bo z delom prenehal, ko se oblikujejo stalna telesa, vodja odbora Mirjam Bon Klanjšček, ena redkih poslancev Gibanja Svoboda s parlamentarno izkušnjo, bi lahko postala predsednica odbora za izobraževanje, kar je tudi že bila. Odbor za evropske zadeve naj bi koalicija pustila SDS. "Glede na to, da smo že dolgo v DZ, smo glede tega realisti in vemo, kaj nam po razrezu pripada glede na poslovniška določila. Kaj velikega ne pričakujemo, tu je vedno v prvi vrsti odločitev koalicije," je dejal Danijel Krivec. SDS in Novi Sloveniji kot opoziciji sicer pripadata vodenji komisij za nadzor javnih financ in varnostno-obveščevalnih služb. Matej Tonin bo član KNOVS-a in odborov za obrambo ter zunanje zadeve, a vodil ne bo nobenega. Sicer naj bi opoziciji koalicija prepustila tudi odbor za kmetijstvo. Članov odborov naj bi bilo po dva manj kot doslej, torej v večini 15. Medtem pa so že jasne prve ocene Golobove izbire ministrske ekipe, anketa Mediane kaže, da jo kot zelo dobro ocenjuje slabih devet odstotkov vprašanih, kot dobro četrtina, niti dobro niti slabo pa nadaljnja dobra četrtina. Za slabo ali zelo slabo jo je ocenilo skupaj 21 odstotkov vprašanih.