Svetli način
Slovenija

Kakšen bo začetek meteorološke zime?

Kranjska Gora, 30. 11. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Tanja Volmut , U.Z.
Jesen se poslavlja, ponedeljek je prvi dan meterološke zime. A začetek meteorološke zime ne bo nič kaj zimski, celo nasprotno. Temperature bodo višje, kot jih imamo te dni, in po napovedih bo padlo tudi nekaj dežja. Snega pa ni na vidiku. Je pa več snega nekoliko višje, tudi temperature nizke, zato so ta vikend odprla vrata naša smučišča. Zasnežena je tudi priljubljena izletniška točka Planica in tamkajšnje pohodne poti.

zima vreme meteorološka zima temperature
Podpora vladi v tednu po referendumu nekoliko nižja

