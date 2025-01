Po odvzemu eko certifikata: Kakšen in čigav med jemo?

Kot je prvi razkril Dnevnik , so konec lanskega avgusta pri Vajdovih opravili prvi inšpekcijski nadzor, nato pa zadržali več kot tri tone domnevno spornega medu. Analize so namreč pokazale, da je bila v satju potrjena prisotnost snovi, ki so sicer dovoljene za zdravljenje čebel, a ne v ekološkem čebelarstvu. Zato so ostali brez ekološkega certifikata za med, cvetni prah, vosek in propolis. Katere kršitve konkretno so ugotovili, na Inštitutu za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ne razkrivajo, najpogostejše napake v čebelarstvu pa so: neustrezno vodene evidence, potem uporaba neekološkega sladkorja za hrano čebel, prav tako tudi uporaba neustreznega voska, prav tako pa tudi uporaba nedovoljenih sredstev za zdravljenje čebel.

Toda - ali so pri čebelarstvu Vajda sploh prodajali med svojih čebel? V hišnih preiskavah v začetku januarja so namreč inšpektorji skupaj s policisti našli tudi kozarce medu iz Lidla, razkriva Dnevnik, za katere je ustanovitelj čebelarstva potrdil, da so nekaj kozarcev Lidlovega medu res kupili, ne pa tudi preprodajali naprej kot svojega. Določene vzorce občasno kupimo zato, da raziskujemo, ali je med pravi ali ne, ali kristalizira ali ne. To je naša konkurenca, zato jo testiramo, saj je na trgu veliko potvorjenega medu. Iz kakih petih litrov kupljenega medu smo tudi poskusili narediti medico.

Boštjan Noč iz Čebelarske zveze Slovenije na vprašanje, ali ima kot čebelar doma lončke medu iz Lidla, odgovarja: "No, jaz nimam nobenih lončkov, ne iz Lidla ne iz drugih trgovin. Imam svojega medu zase in za svoje stranke dovolj. Je pa to bom rekel nenavadno, ampak tukaj je treba počakati na končne raziskave. Absolutno kakršnakoli preprodaja medu, ki ni lasten oziroma ni v skladu z registracijo čebelarskega obrata, je zame in za čebelarsko zvezo nedopustno."

Akacijev med čebelarstva Vajda smo danes kupili v njihovi trgovini, ki se sicer ponaša z nazivom Eko produkti. Med označbe ekološke pridelave sicer več nima, a tega, da so certifikat izgubili, potrošnikov sploh niso obvestili, opozarjajo na nekaterih osnovnih šolah. Njihov med so denimo od leta 2018 uporabljali tudi v Državnem zboru, šele ko so iz medijev izvedeli, da so izgubili certifikat, pa so ga iz ponudbe umaknili. Z ustanoviteljem čebelarstva Vajda - Milanom Vajda - smo sicer govorili po telefonu, a ta izjavo - ker da postopki še niso končani - ni bil na voljo.