Kakšen je državni načrt za odpravo posledic neurij in kakšni so stroški?

Po vsej državi so v zadnjem času pustošila huda neurja, ki so za sabo pustila hude posledice. Silovit veter je odkrival strehe in podiral drevesa, močni nalivi so povzročili razlivanje vodotokov, meteorna voda je zalivala kleti, veliko škodo pa je za sabo pustila tudi toča. Kako velika je bila škoda bosta povedala Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Izjavo bomo ob 12. uri prenašali v živo.

Po prvih grobih ocenah Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) naj bi neurja z vetrom in točo povzročila škodo na okoli 10.000 hektarjih kultur, poljščin, sadovnjakov in vinogradov. Zelo hudo je bilo na Celjskem, velika škoda pa je po ponedeljkovem neurju tudi na Severnoprimorskem. V zbornici državo pozivajo k hitri pomoči kmetom in sprejemu interventnega zakona za odpravo posledic škode. Močna toča je na Goriškem poškodovala polja in trajne nasade. Škoda v vinogradih in sadovnjakih je ponekod več kot 100 odstotna, saj je poškodovan tudi letos. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in v. d. generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin bosta ob 12. uri spregovorila o odpravi posledic neurij in oceni stroškov intervencije, nato pa bodo predstavili še zmogljivosti specialnega vozila z opremo za intervencijo ob ujmah, kakršne so prizadele Slovenijo minule dni. PREBERI ŠE 'Občinam 20 odstotkov sredstev vnaprej, hitrejša povračila za pridelovalce' Že v ponedeljek je sicer premier Robert Golob predstavil novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo bo vlada predvidoma sprejela na prvi redni seji po počitnicah. Kot pravi Golob, bodo občine na podlagi predhodnega sanacijskega načrta 20 odstotkov sredstev lahko prejele že vnaprej, vsi pridelovalci, ki bodo imeli 100 odstotno škodo na pridelkih pa bodo upravičeni do hitre povrnitev stroškov. "Odzivnost bi radi merili v mesecih in ne več v letih," je dejal in dodal še, da bodo do pomoči upravičeni že v letošnjem letu.