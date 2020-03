Načrt države v primeru epidemije koronavirusa

Pristojni se morajo zdaj strinjati, ali pa ne, da okužbe s koronavirusom težje nadzorujejo, te bi lahko se začele hitro širiti. Ministrstvo za zdravje je izdalo sklep, da se omejijo večji dogodki, svet za nacionalno varnost pa se bo sestal v ponedeljek. Zakaj šele v ponedeljek ni jasno, a poznavalci nam pravijo, da je bilo storjeno nekaj napak, saj nekatera operativna telesa v nacionalno-varnostnem sistemu, ki so odgovorna za koordinacijo, niso bila sklicana. Prav tako nam nekateri sogovorniki trdijo, da so se ponovile napake, kot so bile ob migrantski krizi leta 2015, ko posamezna ministrstva (ali uradi) niso želela predati ali deliti pristojnosti v nastajajoči krizi na drugo raven. Zakoni in uredbe so bile spisane jasno, koordinacija in komunikacija naj bi potekala enotno, zdaj bomo videli, če se bo to začelo reševati s ponedeljkom.

Svet za nacionalno varnost (SNAV) bo torej zasedal v začetku tedna, ki bi moral usklajevati delovanje in komunikacijo posameznih ministrstev. SNAV na strateški ravni, na izvedbeni pa nacionalno-varnostni sistem, ministrstva in druge službe. Upravljanje in delovanje bi tako moralo potekati bolj usklajeno, zdaj bodo vključeni še ministri za obrambo, notranje zadeve in drugi, na operativni ravni v ožjem telesu tudi sekretarji. Civilna zaščita bo vključena v direktno strateško delovanje nacionalnega varnostnega sistema. To v praksi pomeni, da ne bo minister enega ministrstva govoril o možnem sodelovanju, znotraj zakonskih okvirjev, z drugim ministrstvom, ampak bodo dejanja usklajena sproti.