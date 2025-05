Kakšen je občutek, ko nekoga rešiš?

Pri reševanju iz vode so nepogrešljivi potapljači. Lani so denimo na širšem mariborskem območju več kot dvajsetkrat reševali. Ker je takšno početje nevarno, se redno usposabljajo. V jezeru blizu Ptuja so se urili v reševanju človeka, ki se utaplja, iskanju potopljenega avtomobila in utopljenca.