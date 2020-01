Kakšen je seznam čakajočih, ga sploh imamo in kateri je pravilen?

Dobrih šest let je že minilo, odkar se politika ukvarja s čakalnimi dobami v zdravstvu. A pred pol leta je vlada ugotovila, da o tem nimamo niti točnih podatkov. In zakaj jih še vedno ni? Nova Slovenija in zdravniška zbornica bi čakalne vrste medtem reševali s predlogom interventnega zakona. Kaj konkretno predlagata in kakšni so odzivi?

Po sinočnjem gostovanju predsednika vlade Marjana Šarca v oddaji 24UR ZVEČER in govoru o čakalnih dobah, so se v oddajah Svet na Kanalu A in 24UR lotili vprašanja, kakšen je seznam čakajočih bolnikov in ali ga sploh imamo ter katere številke so pravilne.

Številke se iz meseca v mesec še slabšajo, medtem ko krivca za tako stanje premier Marjan Šarec - kot je dejal v sinočnji oddaji 24UR ZVEČER - vidi predvsem v napačnih številkah, ki jih podaja inštitut za javno zdravje. FOTO: POP TV

Še resnejša težava od (ne)točnosti evidenc, pa bi morale biti nedopustno predolge vrste. Za posege na hrbtenici zaradi vnetja se denimo povprečno čaka več kot štiri leta. Namesto tega pa se že vsaj pol leta vrtimo le okoli tega kako in na kakšen način sešteti ljudi, ki umirajo še preden bi prišli do ustrezne zdravstvene obravnave.

Že dobrih šest let je minilo, odkar se v državi resno pogovarjamo o nedopustno dolgih čakalnih dobah v zdravstvu in odkar je to vprašanje, kot trdi politika, ena pomembnejših političnih prioritet. Čeprav je ministrstvo za zdravje v času mandata Milojke Kolar Celarc za skrajševanje čakalnih dob vložilo več kot 30 milijonov evrov, se do danes - leto in pol, odkar je vlado prevzel Šarec - stanje ni bistveno spremenilo. Že prvi zdravstveni minister Šarčeve vlade Samo Fakin je bil sicer prepričan, da lahko v roku enega leta čakalne dobe spravi na minimalno, pa mu to ni uspelo. Ampak ne samo, da predolgih čakalnih dob do zdaj še nihče ni učinkovito odpravil, zdaj se pogovarjamo celo o tem, da ves ta čas podatkov o čakalnih dobah v državi niti beležili niso pravilno. Kako torej rešiti problem čakalnih dob, če pa se sploh ne ve, kakšno je dejansko stanje, v kar sta prepričana tako minister za zdravje Aleš Šabeder kot premier Šarec. Predvsem pa: če je ministrstvo za zdravje že lani ugotovilo, da evidence niso točne, zakaj potem še nimamo pravih? Po edinih podatkih, ki jih ta trenutek imamo v državi, in jih zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), nad dopustno mejo ta trenutek na zdravljenje in prvi pregled v Sloveniji čaka več kot 75.000 ljudi. Kar je ogromno. Predvsem pa več kot pred dobrim letom, ko je mandat prevzela Šarčeva vlada. Toda premier Šarec je sinoči v te podatke podvomil. A v čem je sploh težava?

Ko je bil premier sinoči postavljen pred dejstvo, da se po podatkih NIJZ-ja čakalne dobe v času njegove vlade podaljšujejo, je odgovoril: "Še vedno od inštituta za javno zdravje nimamo pravih evidenc in pravih podatkov in dvomim, da so ti podatki točni. Mi imamo namreč posamezne čakajoče zavedene tudi po večkrat in to je resen problem, s katerim se minister tudi ukvarja."

Že pred enim letom je NIJZ ugotovil, da ima težave v informacijskem sistemu. Tehnične težave so nato odpravljali več mesecev. Aprila lani, ko naj bi bile končno odpravljene, pa so se pokazale prave razsežnosti problema. Takrat so v evidencah znova postali vidni pacienti, ki so bili zaradi napak prej skriti. In teh naj bi bilo kar 55.000. Kar pomeni, da smo mesece in mesece vedeli samo za dve tretjini čakajočih pacientov. In kljub temu, da NIJZ sedaj trdi, da so težave odpravljene in da so trenutno objavljeni podatki o čakalnih dobah pravilni, pa predsednik vlade pravi, da številke, s katerimi razpolagajo, niso verodostojne.

V evidencah je znova postalo vidnih okoli 55.000 pacientov, ki so bili zaradi napak prej skriti. Predsednik vlade je sicer podvomil v število čakajočih pacientov, ki ga navaja NIJZ. FOTO: Thinkstock

Kaj je torej res in kaj ne? Kakšne so prave številke o čakalnih dobah v zdravstvu? Ali drži, da morate na operacijo nožnega palca čakati 13 let in več ali ne? In na podlagi katerih podatkov je Nova Slovenija (NSi) danes vložila interventni zakon o zmanjševanju čakalnih dob, če pa vlada trdi, da pravih sploh nimamo. A odgovora, kdaj bomo imeli točne evidence, kakršne hoče ministrstvo za zdravje, še ni.

Na reformi zdravstva si je zobe polomila že prejšnja vladna posadka pod vodstvom Mira Cerarja. Koliko časa naj bi odpravljanje čakalnih dob vzelo sedanji pod taktirko Marjana Šarca pa zdaj niti še napovedati ni mogoče. FOTO: iStock

Več kot 200.000 Slovencev ta trenutek čaka na pregled pri zdravniku specialistu, od tega jih več kot 75.000 čaka nad dopustno dobo. To so številke Nacionalnega inštituta za javno zdravje, a premier Šarec in minister Šabeder menita, da niso prave. Na inštitutu očitno ne znajo ali nočejo urediti načina zbiranja podatkov o čakalnih vrstah, pravi minister, na inštitutu pa zatrjujejo, da so podatki 90-odstotno natančni.

NIJZ sporoča: podatki za čakajoče so več kot 90-odstotno natančni Zdravstveni minister tudi danes potrjuje, da pravih številk še nimajo. "Na žalost pravih številk še nimamo. Sedaj je samo ključno vprašanje ali na nacionalnem inštitutu ne znajo ali pa nočejo urediti teh podatkov," pravi. Na inštitutu odgovarjajo da jih "izjava ministra čudi, saj da ve, da so podatki za čakajoče več kot 90-odstotno natančni" ter nadaljujejo, da "teza, da nimamo na pacienta natančnih podatkov o čakalnih dobah, ne more biti razlog, da se ukrepi za skrajševanje čakalnih dob ne izvajajo". Šarec pa medtem v bran Šabedru: "Minister dela v tej smeri in se ves čas ukvarja ravno s čakalnimi dobami".

Ob sporu med Inštitutom za javno zdravje in vlado sta Nova Slovenija in Zdravniška zbornica predstavili svoj predlog za skrajšanje vrst.

Zdravniška zbornica pa je, prav na podlagi (po vladnem prepričanju netočnih) NIJZ-jevih podatkov, spisala zakon za skrajševanje čakalnih dob. "Podatki niso zanesljivi in morda bi ta zakon spodbudil tudi k temu, da bi te podatke nekoč v bližnji prihodnosti kakovostno uskladili," meni predsednica Zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik. Ministrstvo: ni enotne definicije, seznam ni 'očiščen', netočni podatki izvajalcev, izbor storitev ... Na ministrstvu težavo vidijo v tem, da ni enotne definicije čakalne dobe. Na seznamih pa ostajajo tudi tisti pacienti, ki so se med čakanjem že odločili za samoplačniško storitev in pregleda ali posega ne potrebujejo več. Težave so tudi pri pridobivanju pravih podatkov s strani bolnišnic, ter pri samem izboru storitev na podlagi katerih se določajo čakalne dobe.

Svojo rešitev oziroma rešitev zdravniške zbornice so danes predstavili v Novi Sloveniji, kjer predlagajo, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko s primernimi izvajalci sklenil začasne pogodbe za opravljanje dodatnih zdravstvenih storitev. Finančno breme bi v celoti prevzela država.

"Kljub temu, da je več denarja, se čakalne vrste ne zmanjšujejo, torej ni glavni problem v denarju, ampak v organizaciji slovenskega zdravstva," pa izpostavlja Matej Tonin (NSi). "Cilj Nove Slovenije in tega zakona je, da zagotovimo vsem dostopno javno zdravstvo, z vsemi razpoložljivimi kapacitetami, ki obstajajo v Sloveniji," še dodaja. Levica prepričana: pri predlogu gre za jasno in očitno privatizacijo zdravstva Njihovo rešitev marsikdo - tudi Levica - vidi kot prvi korak k privatizaciji javnega zdravstva. "Predlog zakona zagotovo ne pomeni privatizacije zdravstva, saj predvideva zgolj možnost, da bi dodatni izvajalci v breme zdravstvene blagajne začasno izvajali na področju, kjer so čakalne dobe najdaljše oziroma nedopustno dolge," odgovarja Čebašek Travnikova.

Zaenkrat prave rešitve nima niti zdajšnji zdravstveni minister Šabeder, ki meni, da se bodo problema lahko uspešno lotili le, ko bodo imeli prave številke. FOTO: Bobo