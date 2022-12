Kakšen predsednik je bil Pahor? Mu je uspelo biti predsednik vseh?

"Bilo mi je v izjemno čast, da sem bil vaš predsednik. Zdaj, ko odhajam, čutim zadoščenje". Tako se je po desetih letih na najvišjem položaju v državi poslovil četrti predsednik samostojne Slovenije Borut Pahor. Predsednik, na katerega so ves čas letele kritike, da se premalo oglaša in da je preveč populističen, da je Instagram predsednik. Ob slovesu je poudaril, da se je trudil biti predsednik vseh, da bi skupaj naredili korak k spravi in da bi krepil ugled naše države v svetu. Mu je uspelo in v kolikšni meri? Z nami sta profesorja in nekdanja politika Igor Lukšič in Gregor Virant.