Kakšen ščit je akt o blokiranju sankcij tretjih držav?

Kot je pojasnila profesorica prava EU na mariborski pravni fakulteti Janja Hojnik, je bila evropska uredba o zaščiti pred učinkom zakonodaje tretjih držav, znana kot Blocking Statute, sprejeta z namenom zaščite pravnih in fizičnih oseb iz Evropske unije pred ekstrateritorialnimi učinki zakonodaje tretjih držav, ki posegajo v njihove interese na način, ki je v nasprotju s pravnim redom EU.

Ta zaščita v primeru sankcij proti Hohlerjevi trenutno ne velja, saj ameriška pravna podlaga za sankcije proti ICC ni vključena v prilogo uredbe, je povedala Hojnikova.

"To lahko stori Evropska komisija s sprejetjem delegirane uredbe, pri čemer mora oceniti, da ukrepi ZDA povzročajo škodo subjektom v EU ali ogrožajo suverenost in interese unije," je zapisala v odgovorih za STA. Delegirani akt sprejme komisija, pri čemer pa mu lahko Evropski parlament in Svet EU, katerem so države članice, v določenem roku ugovarjata.