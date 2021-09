Kakšen tip učenca je vaš otrok?

Različnim stilom učenja prilagojeno učenje ponuja popolnoma nova oblika učenja z interaktivnimi gradivi IzziRokus . Gre za digitalna gradiva, trenutno namenjena učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole. Učenje s pomočjo digitalnih gradiv, ki se lahko prilagodijo posameznemu učencu, tudi glede na to, kakšen učni stil mu najbolj ustreza, je za otroke bolj privlačno. Uporaba multimedijskih vsebin jih motivira za učenje, hkrati pa jim lajša tako razumevanje snovi kot tudi preverjanje znanja. Na spletni strani IzziRokus si lahko starši in učenci ogledajo interaktivna gradiva, ki jih ponujajo. Prvo poglavje vsakega gradiva je namreč odprto ter brezplačno za ogled in testiranje. Na voljo je tudi 14 dni brezplačnega preizkusa vseh gradiv. Odločite se lahko za nakup vseh gradiv za posamezni razred ali pa le za posamezne predmete, odvisno od potreb in želja vašega otroka.

Tudi tem učencem so prilagojena gradiva IzziRokus . Gradivo vključuje videorazlage učiteljev. Te gradivu dodajajo dodatno strokovnost, hkrati pa vizualnemu stilu naklonjenim učencem lajšajo učni proces. Poleg videorazlag učiteljev so gradivu dodani še drugi poučni videoposnetki, s katerimi učenci lažje spoznavajo in utrjujejo snov. Številne animacije, simulacije in 3D-modeli dodatno popestrijo učne vsebine ter pripomorejo k boljšemu razumevanju in predstavljivosti. Snov je obogatena tudi z vrhunskimi fotografijami, ilustracijami in celo fotogalerijami.

V to skupino spadajo učenci, ki se lažje učijo prek opazovanja, lažje si zapomnijo grafe, slike, celo napisana navodila. Te učence prepoznate tudi po tem, da radi rišejo, ustvarjajo sezname in si veliko zapisujejo. Za take učence je torej ključno, da jim snov predstavimo na vizualni način. Namesto suhoparnega predavanja bi morali pri učenju takih učencev učitelji uporabljati table, še posebej digitalne table, ter spodbujati učence k ustvarjanju lastnih zapiskov in skiciranju snovi.

Učitelji jim lahko snov približajo tako, da jih spodbujajo k aktivnosti. Naj zaigrajo prizor, ki prikazuje, kar so se učili. Doma naj snov namesto za mizo raje ponavljajo med sprehodom v naravi. Prav vam bodo prišla tudi interaktivna gradiva IzziRokus , ki poleg učne snovi ponujajo številne interaktivne naloge, ki učence dodatno motivirajo za učenje. Prek nalog lahko tudi sproti preverjajo svoje znanje, saj že sproti prejmejo povratno informacijo in tako vidijo, ali so njihovi odgovori in rešitve pravilni, v primeru neuspeha pa jim pomagajo koristni namigi. Učenci lahko tudi sproti spremljajo svoj napredek in tako vidijo, kako uspešni so, koliko snovi so že predelali in kolikšen del je še nepredelan.

Taktični ali kinestetični stil učenja je značilen za vse, ki si najlažje zapomnijo stvari, ki jih sami izkusijo. Radi sodelujejo, se dotikajo stvari, uporabljajo roke in dotik. Težko sedijo na mestu dlje časa, pogosto so tudi uspešni v športu in radi plešejo. Zanje je priporočljivo, da imajo med učenjem pogostejše odmore.

Zagotovo učitelji najlažje ustrežejo učencem, pri katerih prevladuje bralno-pisni stil učenja, saj njihov stil sovpada s tradicionalnim pristopom k učenju, ki se opira na pisane esejev, raziskovanje in branje knjig. Naj imajo tudi ti učenci na voljo dovolj časa, da vpijejo vse podane informacije, predvsem pa naj imajo dovolj priložnosti, da svoje ideje in zamisli zapišejo na papir. Posebej zanje so prilagojene številne prednosti digitalnega interaktivnega gradiva IzziRokus , ki učencem omogoča, da ob gradivu ustvarjajo osebne beležke. Poleg tega je njihovo gradivo prilagodljivo specifičnim željam posameznika, ki lahko tako gradivu spreminja velikost črk, pisavo, vključijo lahko tudi nočni način, ki je prijaznejši do oči.

Zakaj IzziRokus?



Digitalna integrativna gradiva IzziRokus učencem omogočajo, da snov ponavljajo, kjerkoli so in kadarkoli želijo. Ključne vsebine so vedno na voljo z internetno povezavo ali brez nje. Interaktivna gradiva so prilagojena za delovanje na vseh napravah in zaslonih, hkrati pa so v varnem spletnem okolju, zagotavljajo polno zaščito osebnih podatkov, prav tako ne vključujeje promocijskih vsebin.



Staršem in učiteljem omogočajo spremljanje otrokovega napredka. Starši imajo vpogled v analizo otrokovega dela v spletni publikaciji, učitelj pa lahko s pomočjo podrobnejše analize rezultatov in povratne informacije o učenčevem delu prepozna učne težave in potrebe po prilagoditvah pri posameznem učencu.



