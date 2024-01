Kakšen vpliv bosta imela izraza veličastnih sedem in strojetvor na kapitalske trge v letu 2024?

Tako so namreč na Wall Streetu označili sedem delnic, ki so zaslužne za velik del rasti ameriških delniških indeksov v preteklih dvanajstih mesecih. Gre za tehnološka podjetja Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft in Alphabet, ki so pridobila med 50 % in 250 % ter s tem prispevala k približno 60-odstotni rasti indeksa S&P 500. Vsem je skupna druga, verjetno največkrat izgovorjena besedna skovanka leta 2023, umetna inteligenca (UI). Izmed teh veličastnih sedmih je bila absolutna zmagovalka delnica Nvidie. Slednja z več kot 80-odstotnim tržnim deležem močno prevladuje na trgu sofisticiranih čipov, ki so eden izmed ključnih elementov modelov umetne inteligence. Širša javnost je preboj UI občutila predvsem prek programa ChatGPT, ki je postal najhitreje rastoča aplikacija v zgodovini. Trenutno dostopni programi umetne inteligence pa bržkone predstavljajo šele površje oceana možnosti, ki jih UI prinaša v prihodnosti. In ravno v začetku leta je bila v Sloveniji razglašena novotvorjenka leta 2023, ki je strojetvor in pomeni stvaritev umetne inteligence.