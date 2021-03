Kakšen vpliv ima vreme na vračanje ptic selivk?

Od 388 poznanih vrst v Sloveniji se jih seli kar štiri petine oziroma 79 odstotkov. Velike selitve ptic, ki smo jim priča dvakrat na leto, so pogojene predvsem s količino hrane. Tako se nekatere ptice pozimi le umaknejo iz gora v doline, spet druge pa vsako leto preletijo na deset tisoče kilometrov. Najdaljšo selitveno pot na svetu opravi arktična čigra, morska ptica iz družine galebov, ki dvakrat letno preleti razdaljo med Arktiko, kjer gnezdi, in Antarktiko, kjer prezimuje.

V splošnem se evropske selivke selijo po štirih selitvenih poteh. Slovenija leži na križišču kar treh selitvenih poteh. Edina selitvena pot, ki ne poteka preko Slovenije, je pot morskih ptic, ki se selijo ob vzhodnih obalah Atlantika prek Gibraltarske ožine v Afriko. Druga in tretja pot je vzhodna ali bosporsko-sueška-azijsko-afriška selitvena pot, ki poteka skozi Bosporsko ožino in preko Male Azije. Selivke se na tej poti razidejo, saj nekatere letijo proti Aziji, v Indijo in jugovzhodno Azijo, večina pa se jih usmeri preko Bližnjega vzhoda v Afriko. Četrta smer je jadransko-tunizijska selitvena pot, ki preseka Sredozemlje in poteka preko Apeninskega polotoka, Sicilije in Malte v severno Afriko.

Kako ptice vedo, kdaj napoči čas za selitev?

Velika večina evropskih selivk zimo preživlja v nizko ekvatorialni in južni Afriki. Ko se jeseni selivke odpravijo v Afriko, je tam deževno obdobje. To pomeni, da je hrane (žuželk, dvoživk, raznih sadežev) dovolj za stalnice, ki živijo v Afriki in za evropske selivke. Februarja in marca, ko se tam začenja sušno obdobje, pa začne hrane primanjkovati in ptice se vračajo v Evropo. Nekatere ptice so se sicer razmeram prilagodile in tudi zimo preživljajo pri nas. Lep primer je kos, ki se poleti hrani z žuželkami, črvi in drugimi nevretenčarji, pozimi, ko te hrane ni, pa se hrani z raznimi plodovi brinja, tise, s semeni in tudi s kakšnimi starimi, nagnitimi jabolki. Ptice selivke se hranijo z žuželkami in dvoživkami.

V Sloveniji spomladanska selitev poteka med koncem februarja in začetkom junija z vrhom selitve v začetku aprila. Kot prvi se vrnejo škorci, sledijo lastovke, kukavice, bele štorklje, hudourniki, slavci in ostale vrste. V tople kraje se ponovno vračajo v obdobju od konca avgusta do začetka novembra.