'Kakšen zipline? Na Veliki planini? Japajade! Naj ga kar imajo kje drugje'

Na spodnji postaji nihalke v Kamniški Bistrici nas pričaka 23-letni Žan Potočnik. Bacov Žan, kot ga poznajo domačini, je najmlajši pastir na Veliki planini. Prizna, da je v zadnjih poletjih "gor" manj, kot bi si želel, a življenje pač narekuje svoj tempo. "Na planini se čas ustavi in le malokdo si še lahko privošči, da se za dva meseca ali še dlje popolnoma odklopi od vseh obveznosti," iskreno pove.

Žana je že v najzgodnejših letih za pastirja izučila babica, ki je bila lastnica ene od koč v pastirskem naselju. Z njo je na planini preživljal vsa poletja in to so bile njegove najljubše počitnice. V zadnjih letih pa je na pobudo svoje mame postal tudi turistični vodnik. "Mi je pravila, da sem tak, da veliko govorim, pa da znam z ljudmi, in da naj že grem naredit tisti tečaj. Najprej nisem bil za, zdaj pa zelo rad opravljam to delo in mi mama velikokrat reče: 'No, no, vidiš, da je bilo prav, da sem bila sitna'," se široko nasmehne.

Čeprav je zdaj že nekaj časa razpet med planino in dolino, ga imajo pastirji še vedno za svojega. "Veste, mi znamo biti tudi 'zagamani'. Pred leti se je nekdo turistom predstavljal kot pastir, pa v življenju ni gnal živine na pašo. So ga hitro spodili s planine. To, da se oblečeš v pastirsko nošo, te še ne naredi pastirja. Zame vedo, čigav sem, zato me, čeprav sem veliko mlajši od njih, vseeno spustijo medse," je ponosen.

"Tlaka" za šest evrov na uro

Na tisto torkovo jutro, ko smo se vkrcali na nihalko, kljub poletni visoki sezoni ni bilo posebne gneče. "Korona je tudi naredila svoje," skomigne Žan in doda, da je julija sicer navadno manj turistov, več jih je avgusta, "ko se ljudje po večini že vrnejo z morja". Kolikokrat se je peljal z nihalko, ki pelje s hitrostjo osem metrov na sekundo (slabih 30 kilometrov na uro), ne šteje več. Strah ga ni, za varnost je dobro poskrbljeno, zatrdi. Dobrih 850 metrov višinske razlike s pomočjo nihalke, ki je tudi najdaljša v Evropi brez podpornih stebrov, premagamo v manj kot petih minutah.

Od tam pot nadaljujemo s precej dotrajano dvosedežnico, ki so jo na Veliki planini postavili leta 2000, pred tem pa je 14 let služila že na Rogli. O postavitvi nove in hitrejše štirisedežnice se v Kamniku intenzivno pogovarjajo že slabo desetletje, a se za zdaj denarja za to še ni našlo. No, do leta 2025 jo bodo morali zamenjati, saj je pristojno ministrstvo že sporočilo, da obratovalnega dovoljenja za obstoječo sedežnico ne namerava več podaljšati.

"Takole pa pastirji opravljajo tlako," iznenada pove Žan in s sedežnice pokaže na skupino pastirjev, ki globoko pod nami ročno kosijo travo. "No, sami temu tako rečejo – tlaka," se nasmehne in pojasni: "Nekatere rastline so za živino nevarne, še posebej za teličke. Zato jih takole vsak dan odstranjujejo." Iz evropskega sklada za opravljeno delo dobijo plačilo – šest evrov na uro.