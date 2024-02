Kakšna avtomobilistična prihodnost nas čaka: električna, sintetična ali vodikova?

Kljub visokim cenam nafte, bencina in elektrike smo Slovenci lani kupili kar za šest odstotkov več avtomobilov kot predlani, ugotavljajo pri AMZS-ju, vsak deseti prodani avtomobil pa je električen. To je v primerjavi z letom 2022 za skoraj 100 odstotkov več. Zelo velik skok pri prodaji je uspel ameriški Tesli, ki se je s 23. mesta med proizvajalci avtomobilov prebila na 14. mesto. Kako dolgo bodo evropski in ameriški proizvajalci še lahko držali korak s kitajskimi električnimi avtomobili, ki so začeli preplavljati evropski trg in so bistveno cenejši od evropskih?