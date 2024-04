Kakšna bo 'avtocesta prihodnosti', ki jo načrtuje Dars?

Volan, armaturna plošča in pedali kot pri pravem avtomobilu. Pred vami pa ekran s simulacijo, ki vas pelje po še ne dokončani hitri cesti med Slovenj Gradcem in Velenjem. "Mi vse nove odseke, ki jih obnavljamo, simuliramo. To pomeni, da preprečimo napake v fazi projektiranja, pogledali smo, ali se prometni znak vidi, ali je vidljivost ustrezna, širina, talne označbe. S tem potem preprečimo, da delamo napake v času gradnje," je pojasnil Ulrich Zorin z Darsa.

Poleg gradbenih projektov simulirajo še zastoje in zapore, simulator pa bo v pomoč tudi starejšim voznikom. "Starejši vozniki se lahko v tem simulatorju zapeljejo v odseku, ki bo zgrajen, in vidijo zapletene uvoze, zapletena krožišča in s tem preprečimo morebitne vožnje v nasprotno smer," dodaja Zorin.