Kakšna bo cena novih elektronskih vinjet?

Prvega decembra bodo tudi pri nas začele veljati elektronske vinjete. Najprej le letne za osebna vozila, kombije in motorna kolesa ter polletne za motoriste. Mesečne in tedenske vinjete bodo v e-obliki na voljo od februarja. Kratkotrajne vinjete, ki so za prihodnje leto vijolične barve, pa za zdaj ostajajo v obliki nalepke. Obe vrsti nalepk, tako klasične kot elektronske, bodo na prodaj od prvega decembra, elektronske tudi prek spleta. Nadzor bo drugačen, morebitnega kršitelja bodo na avtocestah zaznale kamere, Dars pa bo kršiteljem globo poslal po pošti. Kakšna pa bo cena elektronskih vinjet?