Kakšna bo letošnja praznična Ljubljana? Povezana!

Sprehodite se po praznično okrašenem mestu

Praznične luči Ljubljano spremenijo v pravljično deželo. Letošnja svetlobna okrasitev ponazarja medsebojno povezovanje in enotnost ter pod imenom »Vsemoč – moč vseh« simbolizira star slovenski pregovor »V slogi je moč!«. Projekt, katerega avtor je Urban Modic, se tako osredotoča na pomen posameznih elementov vesolja, življenja in skupnosti, ki povezani tvorijo fantastične sisteme.

Ne zamudite tudi glavnih novosti, kot so osupljiva tristrana piramida s svetlobnimi strukturami na Prešernovem trgu, z dolgo svetlobno verižico povezana drevesa na obrežjih Ljubljanice ter na novo okrašena ulična povezava od Vodnikovega trga, Poljanske ceste in Prekmurskega parka proti prenovljeni Cukrarni. Topel soj luči vas bo spremljal tudi pri Mestni hiši in na Jakopičevem sprehajališču. Na Slovenski cesti se ozrite proti nebu, kjer vas bo pozdravil roj meteoritov, v parku Zvezda pa lahko občudujete okrasitev z lampijoni, ki so jo pripravili ljubljanski osnovnošolci.