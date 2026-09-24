Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Toliko sonca, kot ga je bilo v septembru, ga bo manjkalo v oktobru'

Ljubljana, 24. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Jesen

Jesen se je začela z mrazom. Na Babnem polju so v sredo zjutraj izmerili kar dve stopinji pod ničlo, marsikje drugje pa je slana že pobelila travnike. Ponekod v Evropi, tudi v Srbiji, je celo snežilo. A vremenoslovci napovedujejo, da so pred nami znova nadpovprečno topli dnevi. Kaj pa pravi vremenska pratika in ljudsko izročilo, kakšna jesen nas čaka in ali je že znano, kakšna bo letošnja zima? Dušan Kaplan, ljubiteljski vremenar, napoveduje, da bo zima letos razveselila predvsem ljubitelje snega.

Prvo jesensko jutro minus, čez dan pa sončno vreme pomeni, da bo jesen lepa, pravi Kaplan. "Matevž vedren, bo še lepa jesen," s pregovorom pravi ljubiteljski vremenar, ki pričakuje, da bo tudi Mihael dokončno povedal, kakšen bo že prvi del zime. "Če je Mihael, konec septembra, sončen, bo gotovo takoj za njim zmrzovalo."

Zimo letos pričakuje malo prej, ker je bilo poleti premalo padavin. "Lahko je šest tednov lepega vremena, pa se potem narava izravna. Nikoli ni kar tako, na primer devet mesecev suše ali moče."

Toliko sonca, kot ga je bilo v septembru, ga bo manjkalo v oktobru, še napoveduje Kaplan. "Ponavadi je bil september vedno bolj svež, tudi moker, letos pa je bil suh," kar se mu zdi izjemno nenavadno in redko v zadnjih letih, morda leta 2019 in 2021, ko pa je tudi zima prišla prej, se spominja.

Kdaj bo zapadel prvi sneg?
Kdaj bo zapadel prvi sneg?
FOTO: Damjan Žibert

Zima bi lahko, kot napoveduje Kaplan, na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra. Kaj pa sneg? "Po vseh svetih se bo usulo in dva meseca ne bo znalo nehati. Gre za valove, nekakšne 'monsune'," o vremenu v zadnjih mesecih leta pravi Kaplan, ki pričakuje, da bo do božiča mokro vreme s snegom vmes. "Smučarje bomo letos razveselili," še pravi. Bloke in Kranjsko Goro bi lahko po njegovih ocenah pobelilo že konec novembra.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
vreme jesen zima napoved

Han bi sestanek brez kamer, Žakelj v spreobrnenje ne verjame

24ur.com Čaka nas daljše obdobje hladnega vremena: 'Treba bo spet zakuriti peči'
24ur.com Kakšen bo začetek meteorološke zime?
24ur.com 'Če je prvi teden v adventu mraz, trajal bo ves zimski čas'
24ur.com Nadpovprečno toplo vreme se poslavlja, ponekod bo že zadišalo po zimi
24ur.com V tednu dni od snega do skoraj poletnih temperatur
24ur.com Nenavadno hladno jutro: v Babnem Polju izmerili –6,5 stopinje Celzija
24ur.com Po rekordno visokih temperaturah občutna ohladitev, a snega še ni na vidiku
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko nosečniška slabost ni več "normalna": to se dogaja pri hiperemezi
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
zadovoljna
Portal
Kate Middleton navdušila v pravljični obleki
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo nežnost, ovni bodo občutljivi
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Skuta, zrnati sir ali skyr: kateri izdelek ima v resnici največ beljakovin?
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Vas boli zapestje? Ukrepajte s temi preprostimi vajami
Vas boli zapestje? Ukrepajte s temi preprostimi vajami
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
Za boljši spanec ni pomembno samo, kdaj greste v posteljo: ta večerna navada lahko naredi večjo razliko
cekin
Portal
18 dni garanja, nato pa več kot 5.000 evrov v žepu: delo, ki ga mnogi iščejo
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Slovenci v Italiji vedno znova naredimo iste napake. Domačini jih opazijo takoj
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
moskisvet
Portal
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?
dominvrt
Portal
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
Ste opazili to spremembo pri svojem psu? Jesen pri mnogih sproži pravo eksplozijo energije
okusno
Portal
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Jugoslovenka: starinsko pecivo, ki so ga gospodinje nekoč znale pripraviti na pamet
Jugoslovenka: starinsko pecivo, ki so ga gospodinje nekoč znale pripraviti na pamet
Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi
Kosilo, ki nasiti in ne zahteva veliko dela: pripravite ga v eni ponvi
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961