Prvo jesensko jutro minus, čez dan pa sončno vreme pomeni, da bo jesen lepa, pravi Kaplan. "Matevž vedren, bo še lepa jesen," s pregovorom pravi ljubiteljski vremenar, ki pričakuje, da bo tudi Mihael dokončno povedal, kakšen bo že prvi del zime. "Če je Mihael, konec septembra, sončen, bo gotovo takoj za njim zmrzovalo."
Zimo letos pričakuje malo prej, ker je bilo poleti premalo padavin. "Lahko je šest tednov lepega vremena, pa se potem narava izravna. Nikoli ni kar tako, na primer devet mesecev suše ali moče."
Toliko sonca, kot ga je bilo v septembru, ga bo manjkalo v oktobru, še napoveduje Kaplan. "Ponavadi je bil september vedno bolj svež, tudi moker, letos pa je bil suh," kar se mu zdi izjemno nenavadno in redko v zadnjih letih, morda leta 2019 in 2021, ko pa je tudi zima prišla prej, se spominja.
Zima bi lahko, kot napoveduje Kaplan, na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra. Kaj pa sneg? "Po vseh svetih se bo usulo in dva meseca ne bo znalo nehati. Gre za valove, nekakšne 'monsune'," o vremenu v zadnjih mesecih leta pravi Kaplan, ki pričakuje, da bo do božiča mokro vreme s snegom vmes. "Smučarje bomo letos razveselili," še pravi. Bloke in Kranjsko Goro bi lahko po njegovih ocenah pobelilo že konec novembra.
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