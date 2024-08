Komunikacija med občino in državo šepa. Bo šla še ena sezona po zlu?

Podjetja, združena v konzorcij Promotor so že aprila na ministrstvih za infrastrukturo in gospodarstvo poslala ponudbo za prenovo Kanina, ocenjeno na 68 milijonov evrov, pri čemer bi sama prispevala od 13 do 17 milijonov. Sledil je skupen sestanek, nato izredna seja v Bovcu, nato spet nič. V konzorciju so začudeni. "Ključen projekt, infrastrukturni projekt, turistični za celotno regijo, za celotno Goriško, ne govorim samo o Bovcu. In se bodo posledice hitro kazale," pravi Franc Alain Furlani , predstavnik podjetja Leitner in tudi konzorcija.

Dostopna žičnica je zapečatena vse od prihoda inšpektorja 29. septembra lani. Po izredni seji sredi julija so na občini ministrstvo zaprosili za usmeritve, kaj potrebujejo, da se projekt lahko premakne. Odgovora še ni. "Je vse v lasti občine in s strani občine na nek način še nismo dobili ponudbe, da bi to prenesli na državo, tako da to pravzaprav čakamo in tudi odgovor na pismo je v usklajevanju z ministrstvom za gospodarstvo. V kratkem ga bodo dobili," odgovarja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Občina je lastnik zemljišč od B postaje dalje. Do tam pa je 54 lastnikov, od katerih so že pridobili stavbno pravico. Bovški župan Valter Mlekuž vrača žogico: "Občina ne more ponuditi. Kaj naj ponudimo? Cel Bovec ali hrib? To morajo oni reči, kaj pričakujejo od nas. Mislim, da je zadnji čas, da se začnemo resno pogovarjati. Čas teče."

V Konzorciju so poleg proizvajalca žičniških naprav Leitner še Foris v lasti Ivana Fornazariča, tudi lastnika hotela Kanin, Riko, bovška Soča Rafting, francoski Stem International in novogoriški Projekt.

Pred 15 leti so mariborsko gondolsko žičnico, podobno staro kot kaninsko, s pomočjo države obnovili v pol leta, se spominja Furlani, sedaj pa: "V nedogled tudi sami ne bomo čakali, ker smo vložili nekaj denarja. Smo pripravljeni pomagati, ampak če ni odziva niti z ene niti z druge strani ... Mislim, da občina je zainteresirana, ampak sama tega ne more speljati, država pravi, da je tudi zainteresirana, sedaj, kje je pa komunikacija med občino in državo, tukaj pa res ne moremo pomagati."

Ena zimska, pa tudi poletna sezona sta že minili, stroške vzdrževanja krije občina, gostov pa ni.