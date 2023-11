Kakšna bo prihodnost Logarjeve Platforme sodelovanja?

In koga bi takšna stranka na političnem parketu najbolj ogrožala? Po podatkih inštituta Mediana in časnika Delo je Anže Logar najbolj priljubljen med volivci SDS, NSi in zunajparlamentarne stranke SLS. Gregor Virant meni, da z morebitno ustanovitvijo Logarjeve stranke desna sredina kot celota pridobi, zelo možno je, da bi odškrtnil nek del glasov tako SDS kot Novi Sloveniji, ampak zelo verjetno bi pa tudi lovil glasove na sredini. In lovil bi jih lahko predvsem s svojimi idejami o povezovanju na političnem parketu. "Jaz lahko sodelujem z vsakim," je Logar že večkrat javno poudaril.

V NSi in SLS pravijo, da ju Logar z morebitno novo stranko ne ogroža. Kot spomni Janez Cigler Kralj, je bila Nova Slovenija že za precej pomembne evropske volitve prihodnje leto stranka, ki je želela povezati, združiti sile na desni sredini. Marko Balažic iz SLS pa misli, da so te delitve v Sloveniji preživete, treba se je vprašati, kaj lahko naredimo in kako bomo to naredili in vsaka stranka, ki sodeluje v tem procesu, mora dati svoj doprinos.

"Naj se maske snamejo in čim prej ustanovi stranko, če ima politične ambicije ..." To je maja premier Robert Golob dejal o Logarju in dodal, da je govorjenje o neodvisni platformi zavajanje ljudi. Največja koalicijska stranka tudi danes ocenjuje, da Logarjeve poteze usmerja Janez Janša.

Predvsem bo pomenljiv odziv SDS, če se Logar odcepi od stranke, poudarja Virant. Sicer pa morebitna ustanovitev stranke za prvaka SDS ne bo presenečenje, že pretekli teden je za Radio ognjišče dejal, da verjame, da bo platforma nastopila na prihodnjih volitvah.