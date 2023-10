Kakšna bo usoda Brežana in Šinkove?

Na seznamu pomanjkljivosti pri delu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj bi bilo med drugim neučinkovito delo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na vprašanje, ali bo sama podala odstop, je odgovorila: "Ne, verjetno ne." Tako bi pustila, da jo razreši državni zbor, ki jo je tudi imenoval. Zatrdila pa je, da "niti slučajno" ni razočarana: "Sprejela bom to kot normalno odločitev v politiki, nič drugega, saj v politiki je to vedno tako," je dejala za oddajo 24UR . Ali bo torej Golob sam podal predlog za njeno razrešitev, bi utegnilo postati jasno danes.

Vodja poslanske skupine Borut Sajovic pa je v oddaji 24UR ZVEČER dejal : "Minister si, če uživaš podporo predsednika vlade in če v parlamentu na potrditvah zbereš 46 glasov." Dodal pa je, da se jim zdi pomembno, "da Slovenke in Slovenci jemo zdravo in preverjeno hrano" .

Izpostavil pa je tudi, da že tedne poslušajo očitke, da na področju vodotokov v zadnjih 30 letih v Sloveniji niso naredili dovolj. "Razmisleki po večji učinkovitosti so razumljivi. Smo pa v poslanski skupini z ministroma, razen na teh področjih, korektno in normalno delovali," je dodal.

"Treba bo dobiti nekoga, ki bo učinkovito vodil odpravo posledic po poplavah. Minister je tu zatajil in to je očitno tudi očitek predsednika vlade," meni.

Menjavi se poslancu SDS Danijelu Krivcu zdita pričakovani. "Pri Brežanu se že nekaj časa govori o neučinkovitosti. Zadnji dogodki so mu dali možnost, da se izkaže, je premier verjetno nejevoljen, ker se probleme samo naslavlja," je dejal. Poudaril je, da se jesensko deževje približuje, več stvari pa še vedno ni urejenih in saniranih.

Hkrati se ob napovedani interpelaciji obeta zahtevno obdobje za ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, nad katero se zgrinjajo očitki, povezani z visokimi stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije. Ministrica, ki je do zdaj še imela podporo premierja in matične stranke Gibanje Svoboda, naj bi prav tako danes stopila pred novinarje.