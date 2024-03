Kakšna bo usoda ministrice Emilije Stojmenove Duh?

OGLAS

V SDS so interpelacijo, ki jo lahko po poslovniku DZ predlaga najmanj 10 poslancev, vložili konec januarja. Povod za interpelacijo je nakup 13.000 prenosnih računalnikov za nekaj manj kot 6,5 milijona evrov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Emiliji Stojmenovi Duh očitajo sum oškodovanja davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov ter negospodarno in nesmotrno upravljanje z javnimi sredstvi pri tem nakupu. Ministrica je zavrnila očitke, da je bil nakup računalnikov nesmotrn in netransparenten, zavrnila je tudi očitke o neodgovornem delu.

Emilija Stojmenova Duh FOTO: Bobo icon-expand

Medtem ni jasno, kako bodo glasovali poslanci SDS Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, ki niso podpisani pod predloge in pobude, ki jih je v zadnjem času v državni zbor vložila SDS. Lahko pa SDS računa na glasove osmih poslancev NSi, ki so napovedali, da bodo interpelacijo podprli. V Svobodi, iz katere izhaja ministrica, interpelacije ne bodo podprli, prav tako pa je tudi v vrstah obeh manjših koalicijskih partneric slišati, da bodo ravnali skladno s koalicijskim dogovorom in interpelacije ministrice ne bodo podprli.