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Slovenija

Štirje referendumi, en zavezujoč

Ljubljana, 06. 10. 2026 18.48 pred 38 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Rene Markič Žana Vertačnik
Predčasno glasovanje na referendumu

Začelo se je predčasno glasovanje pred nedeljskim štirikratnim referendumom. Svoj glas je oddal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec, prepričan, da je treba vladajočim postaviti meje. V SDS so medtem prepričani, da bo referendumska zmaga razbremenila državo in vzpostavila red. Kaj pa pravijo volivci? In kaj jih je prvi dan predčasnega glasovanja zmotilo?

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Že prvi dan predčasnega glasovanja so se na volišča odpravili mnogi volivci. In priznavajo, da gre za pomembna vprašanja.

V koaliciji poudarjajo: ljudstvo veliko upov polaga v spremembe, ki bi jih prinesle potrditve referendumskega četvorčka.

Danijel Krivec, poslanec SDS: "Štirikrat za, zato da se državo razbremeni, da se vzpostavi nek pravilen red in da se koncev preganja tiste, ki so v preteklosti neke stvari napačno izvajali."

Že prvi dan predčasnega glasovanja je volilno pravico izkoristil Luka Mesec, proti pa glasoval: "Ker je treba vladi, ki ruši državo, postaviti mejo. Danes sem lahko na vrsti jaz, jutri sindikalist, naslednji dan pa vi."

Krivec pa: "Mislim, da so si ljudje že sami pri sebi vzpostavili nek čut, da vejo, kaj je prav in kaj ni prav v tej državi."

Levi del opozicije in civilna družba imata - tako še Mesec - prav pri izrekanjih o RTV prispevku in parlamentarni preiskavi največje možnosti za zmago. "V Ljubljani je občutek zelo pozitiven, ljudje razumejo, za kaj gre."

Da bi lahko slavili, bi morala proti glasovati več kot polovica volivcev, pri zakonodajnem referendumu pa bi morali doseči še kvorum. Ta je tokrat postavljen pri nekaj manj kot 340.000 volivcih.

Tokratna predčasna glasovanja sicer zaznamuje nekaj sprememb. V prestolnici ni več skupnega volišča. Volilne skrinjice so zdaj na 15 lokacijah, zaradi česar je bilo med volivci nekaj slabe volje. V Mariboru pa je nekaj volivcev glas skušalo oddati na napačnem volišču.

Predčasno glasovanje bo potekalo še v sredo in četrtek.

Volivce torej na voliščih čakajo kar štirje volilni lističi, za štiri referendume. Samo eden pa se nanaša na konkreten zakon o parlamentarni preiskavi, ki je že bil sprejet. Razprava se vrti okoli ključne spremembe, omejitve kroga tistih, ki lahko zahtevajo presojo pred ustavnim sodiščem že ob odreditvi parlamentarne preiskave. Predlagatelji te spremembe so prepričani, da bodo preiskave tako učinkovitejše. Kritiki pa svarijo pred zmanjšanjem pravnega varstva ljudi, ki se bodo v preiskavi znašli. Ostali trije referendumi pa so posvetovalni.

Eden o denarni socialni pomoči, in sicer o tem, ali naj se pomoč za delovno sposobne osebe pogojuje z opravljanjem družbeno koristnega dela. Drugi o prispevku za javno radiotelevizijo, ki trenutno znaša 14 evrov mesečno. Odločali pa bomo še o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Gre za državljane tretjih držav, ki v Sloveniji živijo, nimajo pa državljanstva. Ker so vladajoči zakon, ki jim to pravico odvzema, že sprejeli, že na prihajajočih lokalnih volitvah ne bodo mogli voliti. Kot rečeno, so ta referendumska vprašanja posvetovalna, torej načelne narave. Izid teh za državni zbor zato ni zavezujoč.

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KOMENTARJI3

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MESE?AR
06. 10. 2026 20.02
Malo zdrave kmečke pameti... Parlamentarna preiskava: Če je nekdo vpleten v korupcijo ali druge svinjarije, naj se ga preišče. Zakaj bi bil kdo pri tem nedotakljiv Socialna pomoč: Če si zdrav in sposoben delati – zakaj ne bi delal za to, kar dobiš? Volitve državljanov tretjih držav na lokalnem nivoju: Zakaj bi o tem, kdo vodi slovensko občino, odločal nekdo, ki ni državljan Slovenije ali EU? Ukinitev RTV prispevka: Zakaj moram plačevati RTV, ki je ne gledam in je nisem izbral? Če jo hočem, jo gledam. Če je nočem, zakaj jo moram plačevati?
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+2
2 0
Bolfenk2
06. 10. 2026 20.00
Verjetno se vsi strinjamo, da je treba korumpirane politike spraviti v zapor. Da je RTV prispevek nepotreben strošek za vsako družino. Da smo na slovenskem mi gospodar in nimajo tujci kaj za iskati na volitvah. Da se nam lenuhi na socialni več ne bodo smejali zjutraj skozi okno, ko gremo mi v službo ampak bodo šli na obvezna javna dela. Če se z vsem strinjate je treba glasovati 4x ZA. Dajmo vladi in stranki Resnica mandat in podporo, da izpeljejo vse te spremembe in normalizirajo Slovenijo.
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+6
6 0
Arguss
06. 10. 2026 20.04
Si me prehitel z realnimi odgovori.Itak 4 x ZA.
Odgovori
0 0
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