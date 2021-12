'Stojnice v Ljubljani so v posmeh zdravstvenim delavcem, bolnim in njihovim svojcem'

Župan Zoran Janković je Ljubljančanom hrano in pijačo vrnil, a ob stojnicah so se včeraj znašli policisti in inšpektorji, ki jih še niso oglobili. Da spet odprejo hišice s hrano in pijačo, so se odločili na sedežu Ljubljanskih parkirišč in tržnic, kljub temu, da je vlada na predlog strokovne svetovalne skupine to strogo prepovedala.

Janković je na družbenih omrežjih javno izrazil nestrinjanje s to vladno odločitvijo. Po mnenju direktorja Andreja Orača je namreč nesprejemljivo, da na tržnici ne bi bilo mogoče prodajati stvari, ki jih ponudniki prodajajo vse leto. Sem sodita tudi odprta kuhinja in prodaja tekstila, saj da ne spadata pod sejemsko prodajo, ampak tržnično. Zato so gostincem spet omogočili prodajo.