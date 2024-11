Kakšna bo usoda Teš 6? Domačini se sprašujejo: Kdo je tu nor?

Konec je javne obravnave interventnega zakona, ki bi izgubarsko Termoelektrarno Šoštanj preoblikoval v javno službo. Obravnava pa bi se za pripravljavce predloga na ministrstvu za energijo verjetno težko končala slabše; prispele so namreč pripombe s kar 20 različnih naslovov, najglasnejše in najostrejše kritike pa pričakovano odmevajo iz Šaleške doline. "Kdo je tu nor in kdo koga vleče za nos," se sprašujejo domačini, na nogah so rudarji, ki jim grozi, da bodo brez služb ostali še v tem desetletju in ne čez 15 let, kot so sprva upali. Politika pa na eni strani miri, da gre za še neusklajen predlog in na drugi strani grozi: "Lahko začnemo tudi postopke insolventnosti šoštanjske termoelektrarne."