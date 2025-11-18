Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Udaren začetek zime: december bo hladen in bel

Ljubljana, 18. 11. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 58 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
22

Zima je ponoči že potrkala na vrata, snežinke pa je poneslo tudi do nižje ležečih krajev. Po napovedih portala SevereWeather bo letošnji začetek zime res hladnejši kot običajno, več bo tudi snega. Za januar in februar pa so dolgoročne snežne napovedi bolj skromne. Letos bosta na zimsko vreme sicer najbolj vplivala šibek pojav La Nine in oslabljen polarni vrtinec.

Sneg je že pred koncem novembra pobelil dele Slovenije.
Sneg je že pred koncem novembra pobelil dele Slovenije. FOTO: Bobo

Po napovedi portala bodo temperature decembra v Evropi pod povprečjem, zato je obetavna tudi napoved snežnih padavin, ki naj bi zajele vso celino, v primerjavi s prejšnjimi leti je tudi večja verjetnost belega božiča.

Mrzlo vreme se bo po napovedih nadaljevalo tudi januarja, ko bi nas lahko dosegla hladnejša, a tudi bolj suha zračna masa s severovzhoda. Višji zračni tlak pa nakazuje tudi manj padavin, in s tem tudi snega, kot ponavadi. Prodori hladnega zraka s severa in severovzhoda bi sicer več snega lahko prinesli osrednjemu delu Evrope.

Februar velja za vrhunec zime, a v tej zimski sezoni bi lahko bilo drugače, napovedujejo na SevereWeather. Izračuni trenutno namreč kažejo, da bo bolj kot februar hladen december. Začetek drugega koledarskega meseca bi še lahko bil nekoliko hladnejši, nato naj bi se temperature gibale nad povprečjem.

Februarja bi bilo lahko več padavin predvsem na severu Evrope, medtem ko za osrednji in zahodni del Evrope kaže na povprečno količino padavin.

Na kratko torej lahko sklepamo, da bo po mrzlem decembru, stabilen januar, ki mu bo sledil suh in toplejši februar.

Napovedi kažejo, da bo največ snega decembra.
Napovedi kažejo, da bo največ snega decembra. FOTO: Damjan Žibert

Kaj vpliva na zimo pri nas?

Glavni dejavnik letos bo šibek pojav La Niñe v Pacifiku, medtem ko bo večja oslabitev polarnega vrtinca vplivala predvsem na prvi zimski mesec.

Polarni vrtinec si lahko predstavljamo kot veliko vrtečo gmoto mrzlega zraka z nizkim tlakom, ki se jeseni začne oblikovati nad polarnimi območji. Nastane zaradi velikih temperaturnih razlik med hladnim zrakom na severu in toplejšim zrakom na jugu. Jeseni se Arktika hitro ohlaja, saj prehaja v temo, medtem ko se v zmernih geografskih širinah ohlajanje odvija počasneje. Zaradi tega se v višjih plasteh ozračja vzpostavijo močni zahodni vetrovi, ki nad Arktiko tvorijo vrtinec. Ko je polarni vrtinec močan, ostane mrzel zrak ujet nad Arktiko in se le redko spušča proti jugu. Takrat so zime v zmernih geografskih širinah, med katere spada tudi Slovenija, običajno mile, je pojasnil naš hišni prognostik Rok Nosan. Ko polarni vrtinec oslabi, kot se pričakuje letos, pa se mrzel zrak s polarnih predelov lažje spušča proti jugu.

La Niña ima sicer najbolj neposreden vpliv na območja ob Tihem oceanu, posredno pa spreminja tudi vzorce v Evropi. Nastane, ko močan veter razpiha tople površinske vode v delih Tihega oceana in na površje namesto njih pride hladnejša voda. V različnih delih sveta lahko povzroči močne vetrove in padavine ter tako nekoliko zniža temperature.

vreme napoved zima La Niña polarni vrtinec
Naslednji članek

Pokojninska reforma v Uradnem listu: kaj prinaša nova ureditev?

Naslednji članek

Nova okrasitev prestolnice: 265.000 evrov in 50 kilometrov prazničnih luči

SORODNI ČLANKI

Hladna fronta prinesla prvi sneg: na Blokah zapadlo 21 centimetrov

S terenskimi vozili so se prebili do prebivalcev v Kožbanjskem kotu

Prihaja hladna in vlažna polarna zračna masa: pobelilo bi lahko tudi nižine

Prihodnji teden občutna ohladitev, preseneti nas lahko sneg do nižin

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (22)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
18. 11. 2025 19.04
Tisto, kar bo kuštravec napovedal, tisto bo 100% držalo!
ODGOVORI
0 0
jurist
18. 11. 2025 19.02
Rekla kazala te napovedi. Jaz se zanesem samo na eno: če DARS reče, da jih zima letos ne bo presenetila, pomeni, da jih bo in bo vsaj nekaj snega
ODGOVORI
0 0
Divji petelin
18. 11. 2025 18.56
+2
Super. da bi bilo -15C in več, da odpovejo toplotne črpalke in pocrka mrčes takšna in drugačna…
ODGOVORI
3 1
AlNiCo
18. 11. 2025 19.04
+1
Haha. In katera toplotna črpalka primerna za naše kraje odpove pri -15?? Si malo "foušlen" LOL
ODGOVORI
1 0
Quercus
18. 11. 2025 18.50
+0
Bolj verjetno je, da bo december nadpovprečno topel. Te dolgoročne napovedi na 24 ur so v 90% primerih popoln strel v prazno.
ODGOVORI
2 2
txoxnxy
18. 11. 2025 18.47
+0
Pratiko vzamite v roke ti tak sam meglo mešajo.
ODGOVORI
1 1
Voly
18. 11. 2025 18.47
+4
Oslabljen polarni vrtinec je kar garant, da bi lahko bila letos res malo bolj hladna zima, saj se bo hladen polarni zrak lažje spuščal na jug.
ODGOVORI
4 0
duhccc
18. 11. 2025 18.45
+2
nic ne vejo pred zimo so govorili da nebo sploh snega do druzga leta nic ne vejo pripravite se na sneg in ...
ODGOVORI
3 1
flojdi
18. 11. 2025 18.36
+3
Lepo.da bo hladno in belo.ker doslej ponavadi ni bilo vroce in zeleno
ODGOVORI
6 3
jablan
18. 11. 2025 18.45
+2
ni bilo hladno in belo že desetletja
ODGOVORI
3 1
9876543
18. 11. 2025 18.34
-1
Po navadi vedno zgrešijo in upam, da so tudi tokrat. Nič nimam proti snegu v gorah in na smučiščih, v dolinah pa naj bo zeleno.
ODGOVORI
6 7
jablan
18. 11. 2025 18.46
+1
sredi zime pa ne more biti zeleno nisi na madagaskarju lol
ODGOVORI
4 3
Delavec_Slo
18. 11. 2025 18.28
+8
Pa to sredi zime!
ODGOVORI
8 0
jablan
18. 11. 2025 18.46
+0
deli k za komentirat nisi
ODGOVORI
1 1
Grickoficko
18. 11. 2025 18.27
+0
Mila zima dobrodosla
ODGOVORI
5 5
the kop
18. 11. 2025 18.26
+1
Čimprej pomlad,sneg je samo nadloga!!
ODGOVORI
7 6
flojdi
18. 11. 2025 18.38
+13
Ni nujno.cebulnice morajo zmrznit..mrces se razredci..zima mora bit zima.
ODGOVORI
14 1
devlon
18. 11. 2025 18.22
+4
Mmm...tak cajt cez en mesc bomo lih smucal😍
ODGOVORI
5 1
Lujzek Biber
18. 11. 2025 18.21
+1
A v kavni usedlini piše?
ODGOVORI
4 3
jablan
18. 11. 2025 18.46
+1
ja tebi
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
18. 11. 2025 18.19
-6
Odkar SDS sodeluje s podjetjem Derby je pri njih vselej belo.
ODGOVORI
7 13
Tami69
18. 11. 2025 18.31
+1
kaj Lukec in comp so ze v sds?
ODGOVORI
5 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360