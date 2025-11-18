Udaren začetek zime: december bo hladen in bel

Po napovedi portala bodo temperature decembra v Evropi pod povprečjem, zato je obetavna tudi napoved snežnih padavin, ki naj bi zajele vso celino, v primerjavi s prejšnjimi leti je tudi večja verjetnost belega božiča.

Mrzlo vreme se bo po napovedih nadaljevalo tudi januarja, ko bi nas lahko dosegla hladnejša, a tudi bolj suha zračna masa s severovzhoda. Višji zračni tlak pa nakazuje tudi manj padavin, in s tem tudi snega, kot ponavadi. Prodori hladnega zraka s severa in severovzhoda bi sicer več snega lahko prinesli osrednjemu delu Evrope.

Februar velja za vrhunec zime, a v tej zimski sezoni bi lahko bilo drugače, napovedujejo na SevereWeather. Izračuni trenutno namreč kažejo, da bo bolj kot februar hladen december. Začetek drugega koledarskega meseca bi še lahko bil nekoliko hladnejši, nato naj bi se temperature gibale nad povprečjem.

Februarja bi bilo lahko več padavin predvsem na severu Evrope, medtem ko za osrednji in zahodni del Evrope kaže na povprečno količino padavin.

Na kratko torej lahko sklepamo, da bo po mrzlem decembru, stabilen januar, ki mu bo sledil suh in toplejši februar.