Novi železniška in avtobusna postaja: nov nadhod, bulvar, prometni režim ...

Prestolnica bo naposled le dobila nov sodoben potniški center, ki bo prinesel prenovljeno železniško postajo in povsem novo avtobusno postajo, ta bo zrasla na Vilharjevi cesti. Tako si lahko obetamo prenovo železniške infrastrukture, nov nadhod in prenovo obstoječega podhoda. Na Dunajski cesti bodo zamenjali železniški nadvoz, enako bodo naredili na Šmartinski cesti, ob Masarykovi pa bodo vzpostavili dodatni avtobusni terminal. Na območju obljubljajo raj za kolesarje in pešce, Masarykovo cesto in Trg OF pa bodo spremenili v bulvar. Brez sprememb prometnega režima ne bo šlo, veliko potrpljenja pa bodo zaradi obsežnosti del potrebovali vsi obiskovalci in prebivalci Ljubljane.

Država, ljubljanska občina, SŽ in strokovnjaki so predstavili podrobne načrte ureditve javnega dela Potniškega centra Ljubljana (PCL), ki bo po oceni župana Zorana Jankovića skupaj z zasebnim delom stal okoli milijardo evrov.

icon-expand Načrti za nov Potniški center Ljubljana FOTO: MOL

Območje PCL po besedah projektanta podjetja Elea IC Roka Avsca v praksi predstavlja veliko križišče in bo tudi v prihodnosti osrednja prestopna točka potnikov javnega potniškega prometa v državi. Kaj bo drugače? V okviru projekta bodo v celoti prenovili železniško infrastrukturo, zgradili nov nadhod, obstoječi podhod pod železniško progo pa prenovili in razširili. Na Dunajski cesti bodo zamenjali železniški nadvoz, enako bodo naredili na Šmartinski cesti pri Ortobaru, nova avtobusna postaja bo zrasla ob Vilharjevi cesti, ob Masarykovi pa bodo vzpostavili dodatni avtobusni terminal, je med drugim nanizal načrte.

icon-expand Obstoječi podhod bodo prenovili. FOTO: MOL

Dušan Mes je zatrdil, da se bosta tako avtobusna kot železniška postaja podrejali potnikom, so pa po njegovih besedah tudi komercialne vsebine zastavljene tako, da bodo potniku v času čakanja na voljo določene storitve. Da bo prostor čim bolje pretočen, bodo SŽ, ki so zadolžene za gradnjo nove avtobusne postaje, po Mesovih besedah med drugim dodatno zagotovile parkirišča za avtobuse na obrobju Ljubljane. Na postaji bo poleg avtobusnih terminalov zagotovljenih več kot 2000 mest za kolesa, prav tako bodo na voljo parkirišča za souporabo vozil.

icon-expand Načrti za nov Potniški center Ljubljana FOTO: MOL

Kaj pa cestni režim? Med ključnimi spremembami na cestnem omrežju je Avsec izpostavil enosmerni prometni režim na Vilharjevi cesti od uvoza za PCL do križišča za Železno cesto. Ob tem odseku ceste bo namreč stala avtobusna postaja, na Šmartinski cesti bo razširjen podvoz pod železniško progo, Masayrkovo cesto in Trg OF pa bodo spremenili v bulvar.

icon-expand Načrti za nov Potniški center Ljubljana FOTO: MOL

Raziskovalec na Prometnotehničnem inštitutu Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Simon Detellbach je izpostavil, da novo predvideno stanje bistveno izboljšuje javni potniški promet z rumenimi pasovi na praktično vseh obodnih cestah PCL. Na vpadnicah v mestu se bodo skrajšali potovalni časi, izboljšana bo povezanost med vsemi oblikami javnega potniškega prometa, prav tako bodo krajše in hitrejše prestopne poti pešcev in kolesarjev, je dejal.

icon-expand Načrti za nov Potniški center Ljubljana FOTO: MOL

"Predlagali smo enosmerno ureditev Vilharjeve ceste na odseku mimo avtobusne postaje, kar pa bi imelo za posledico bistveno zmanjšanje tranzita osebnih vozil. Kljub temu se zagotavlja primerna dostopnost do vseh objektov in parkirnih garaž pod temi objekti za celotno območje PCL, kar bo omogočilo boljšo povezavo centra s severovzhodnim delom Ljubljane, torej s Šmartinsko cesto, Žalami, BTC in severno obvoznico," je dejal.

Prva bo na vrsti rekonstrukcija Linhartove ceste, ki je predvidena kot štiripasovna cesta z obojestranskimi rumenimi pasovi, z novim drevoredom in z boljšimi pogoji za pešce in kolesarje. Obnova te prometnice bo na odseku od križišča z Dunajsko cesto do stika z Matjaževo ulico predvidoma stekla prihodnji teden.