V enem dnevu unovčili kar 19.006 bonov

Covidne omejitve, predvsem preverjanje pogoja PCT, pa očitno niso prav nič prizadele domačega obalnega turizma. "Zelo smo zadovoljni, to je bilo enkratno, tudi obisk je bil zelo dober," pravi Mate Matjaž iz hotela Tomi v Portorožu. "Vsekakor smo veseli, da smo lahko v sezono vstopili s polno razpoložljivostjo in da smo gostom pričarali tako pravo pristno neomejeno izkušnjo ob spoštovanju vseh varnostnih ukrepov," pojasnjuje Dagmar Pečovnik iz Hotela Piran. Na obalo se je ponovno vrnilo nekaj več tujih gostov, še vedno pa so več kot polovico nočitev pri naših sogovornikih opravili domači obiskovalci . "Razmerje je bilo 65 proti 35," nam pove Matjaž.

Počitniške prikolice, avtodomi in avtomobili, natrpani s prtljago, so tudi zadnjo soboto v avgustu preplavili ceste v slovenski Istri. Čeprav vreme tudi v Istri že bolj kot ne spominja na jesen, se proti Hrvaški še vedno vijejo kolone vozil. Še huje je v obratni smeri. Da se poletje končuje, je dokazovala tudi kolona pred Karavankami v smeri Avstrije, med dnevom celo daljša od 12 kilometrov.

Gostitelje veseli dejstvo, da se je kar nekaj Slovencev letos vrnilo brez bonov

"Lani so bili boni vsekakor dobrodošli, ker smo mogoče domačim gostom na nov način pričarali Obalo. Zelo smo bili veseli, ker smo tudi letos videli kar precej znanih obrazov," še pojasnjuje Dagmarjeva. Spremenila pa se je tudi struktura tujih gostov, takoj za Slovenci so Avstrijci, za njimi pa Madžari. "Gre za povsem nov trg, ki se mu bo treba v prihodnosti posebej posvetiti," menijo na Obali. Za bližnjo prihodnost si želijo predvsem, da bi lahko ostali odprti. "Vsekakor si želimo, da bi lahko ob neki ugodni epidemiološki sliki in dobrem vremenu sezono raztegnili tudi čez jesen," dodaja Dagmarjeva. Kljub odličnemu poletju so namreč v turizmu zaradi epidemije še vedno ostali brez celotne zime in pomladi.

Številni bonov še niso porabili

Do ponedeljka, 23. avgusta, je bilo sicer unovčenih 22 odstotkov (444.746) bonov v skupni vrednosti dobrih 31 milijonov evrov. Na dan je bilo sicer v povprečju koriščenih več kot 10.000 bonov, v zadnjih dneh celo po več kot 15.000, pri čemer sta izstopala predvsem oba zadnja vikenda, ko je bilo v 24 urah porabljenih natanko 19.006 bonov v skupni vrednosti 1,3 milijona oziroma povprečno 70 evrov na bon.

Kar se tiče namena koriščenja bonov, s 45 odstotki prevladuje turizem, 34 odstotkov jih je šlo v gostinstvo, na tretjem mestu je kultura s 15 odstotki – tu jih je bilo več kot tri četrtine namenjenih za nakup učbenikov in delovnih zvezkov.

Prav tako še zdaleč niso bili porabljeni vsi lanski turistični boni: v več kot letu dni je bilo koriščenih 1,3 milijona bonov za skoraj 185 milijonov evrov, kar je samo dobra polovica od možnega celotnega zneska.