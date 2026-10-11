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Slovenija

Do 11. ure na volišča že 14,2 odstotka volivcev

Ljubljana, 11. 10. 2026 12.09 pred 3 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Ne.M. STA
Glasovanje na referendumu

Do 11. ure je v Sloveniji glasovalo 237.914 volivk in volilcev, kar predstavlja 14,2 odstotka vseh volilnih upravičencev. Najvišja je bila v volilni enoti Celje – 14,65-odstotna, najnižja v volilni enoti Ptuj – 12,53-odstotna. To je druga najvišja udeležba na referendumih do te ure po naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.

Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer skoraj 14,8-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, namreč 12,5-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Tolmin s skoraj 20,8-odstotno udeležbo, volilni okraj z najnižjo udeležbo pa Ljubljana center z 9,7-odstotno, je v izjavi za medije povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.

Gre za drugo najvišjo udeležbo na referendumu do 11. ure po naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je do te ure glasovalo nekaj manj kot 15,2 odstotka vseh volilnih upravičencev in je bila končna udeležba skoraj 46,5-odstotna.

Kakšnih posebnosti Državna volilna komisija na voliščih do zdaj po Golobovih besedah ni zaznala. Nekaj manjših pripomb je bilo na volišču Omnia v Ljubljani zaradi gneče, nekaj slabe volje pa tudi na volišču v Komendi zaradi jesenskega kmetijskega sejma, ki ta konec tedna poteka v tem kraju.

Ne več kot 3000 voliščih danes volivci odločajo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter se na posvetovalnih referendumih izrekajo o treh vprašanjih - o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. Volišča bodo odprta do 19. ure, do takrat velja volilni molk.

Na referendumu je bilo mogoče glas oddati tudi predčasno, in sicer od torka do četrtka. To možnost je v teh treh dneh izkoristilo 75.401 volivcev oziroma 4,44 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Svoj glas so danes že oddali tudi nekateri predstavniki države.

Preberi še Kateri predstavniki države so že oddali svoj glas?
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