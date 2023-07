Kakšni so načrti za boljšo pretočnost na Dragonji?

Malo več kot pol leta po vstopu Hrvaške v schengensko območje, carinske hišice še vedno stojijo. Kot je uvodoma pojasnil Rajh, carinske hišice ne bodo nikoli v celoti odstranjene, prizadevali pa si bodo, da bodo vzpostavili neoviran prehod na vseh mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. Na italijanski strani so sicer carinske hišice odstranjene. "Odločitev, ki je bila sprejeta na strani z Italijo, je v skladu z našimi finančnimi zmožnosti. Zavedati se moramo, da odstranitev objekta ni zastonj, se pa varnostne razmere v Evropi spreminjajo, in prav je, da če imamo zgrajeno infrastrukturo, da jo lahko v prihodnosti uporabimo, če se izkaže potreba za to," je poudaril.

Izvajajo se ukrepi na Šmarski cesti s ciljem izboljšanja prepustnosti prometa, je dodal Rajh. "Dela avtoceste H5 med Škofijami in Koprom ne moremo izvzeti iz plačila vinjete, saj bi bilo nesistematično in bi povzročilo domino efekt ter finančno nevzdržnost poslovanja Darsa," je pojasnil Rajh. "Stališče ministrstva je jasno." Kot je dodal, ima Dars pred seboj trenutno milijardo in pol dolga, izvajajo se investicije v tretjo razvojno os, ki jih je treba plačati. "Tak ukrep bi pomenil zahteve na različnih koncih Slovenije in razrešitev cestninskega sistema, posledično bi lahko prišlo do unovčitve državnih poroštev, hkrati pa bi tudi dolg Darsa zapadel v dolg države."

Posegi tukaj so končani, je dodal.

"Odstranjena je bila prejšnja talna infrastruktura, te ovire, ki so bile na cesti, ograje, vzpostavljena je nova talna signalizacija in to so ključni ukrepi, investicija je znašala približno 92.000 evrov in jo je plačalo Ministrstvo za infrastrukturo," je poudaril Rajh.