Kakšna je usoda projekta drugi tir?

Kaj bo z izgradnjo vzporednega tira na našem največjem infrastrukturnem projektu v državi drugem tiru Divača–Koper? Spomnimo, podjetje 2TDK bi z izgradnjo vzporednega tira lahko začelo že leta 2026 in ga dokončalo do leta 2030, a so se v postopke umeščanja v prostor vmešali naši zahodni sosedje. Domnevno zaradi zaščite doline Glinščice, precej verjetnejši motiv pa naj bi bila ekonomska narava projekta, menijo poznavalci, saj naj bi projekt, ko bo dokončan, močno povečal zmogljivosti in konkurenčnost koprskega pristanišča.